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Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde arttı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 10:31 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında perakende satış hacmi yıllık yüzde 15,9 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı.

Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde arttı - 1. Resim

PERAKENDE TİCARET SATIŞ HACMİ YÜZDE 15,9 ARTTI

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13,0 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,2 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,3 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 arttı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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