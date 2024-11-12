Eylülde ihracat birim değer endeksi yükseldi! Dış ticaret haddi azaldı

12 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:20

TÜİK, Dış Ticaret Endeksleri Eylül 2024 verilerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi yüzde 3,6 artarken ithalat birim değer endeksi den yüzde 4,7 yükseldi.

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İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Eylül 2024 verileri TÜİK tarafından açıklandı. İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,2 arttı, yakıtlarda %12,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,2 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ AZALDI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,6 azaldı, yakıtlarda %34,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,3 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,2 arttı, yakıtlarda %3,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ AZALDI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,1 arttı, yakıtlarda %13,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,1 arttı.

DIŞ TİCARET HADDİ AZALDI

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Eylül ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,0 puan azalarak, 2024 yılı Eylül ayında 86,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %4,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,7 azaldı.