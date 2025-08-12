Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ticaret ve perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı ticaret satış hacmi endeksi raporunu paylaştı. Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 22,5, perakende satış hacmi ise yüzde 14,7 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:41

Türkiye İstatistik Kurumu (), haziran ayına ilişkin satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,4 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,3 yükseldi.

Ticaret ve perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 14,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 27,6 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,7 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda arttı

