Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ödemeler Dengesi Raporu açıklandı: Cari açık haziranda 2 milyar dolar

Merkez Bankası haziran ayına ilişkin "Ödemeler Dengesi İstatistikleri" raporunu yayımladı. Haziran ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler Dengesi Raporu açıklandı: Cari açık haziranda 2 milyar dolar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), haziran ayına ilişkin " İstatistikleri" raporunu yayımladı. Haziran ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi 1 milyar 546 milyon dolar açık olması yönünde oluşmuştu.

Ödemeler Dengesi Raporu açıklandı: Cari açık haziranda 2 milyar dolar

Buna göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 579 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı açığı 6 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Raporda şöyle devam edildi:

"Yıllıklandırılmış verilere göre, Haziran ayında yaklaşık 18,9 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 63,3 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,1 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 0,1 milyar ABD doları açık vermiştir

Ödemeler Dengesi Raporu açıklandı: Cari açık haziranda 2 milyar dolar

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5.989 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.875 milyon ABD doları ve 5.015 milyon ABD doları olmuştur.

Ödemeler Dengesi Raporu açıklandı: Cari açık haziranda 2 milyar dolar

2025 yılı Haziran ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları, krediler 21,1 milyar ABD doları ve ticari krediler 4,5 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 4,0 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 12,3 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 20,3 milyar ABD doları olmuştur.

Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 616 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.566 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 950 milyon ABD doları artmıştır.

Ödemeler Dengesi Raporu açıklandı: Cari açık haziranda 2 milyar dolar

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 214 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 133 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir. Portföy yatırımları Haziran ayında 1.049 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 641 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 114 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin banka ihraçlarında 743 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ve diğer sektörlerin ihraçlarında ise sırasıyla 179 milyon ABD doları ve 37 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Ödemeler Dengesi Raporu açıklandı: Cari açık haziranda 2 milyar dolar

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2.098 milyon ABD doları ve 445 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet 36 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 181 milyon ABD doları net azalış ve 675 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 494 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 4.050 milyon ABD doları net azalış olmuştur."

