Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık olarak yükseldi

11 Aralık 2024 10:05 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:07

TÜİK, ticaret satış hacim endeksi, ekim 2024 verilerini açıkladı. Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,2 arttı, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 15,0 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,0 yükseldi.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK DEĞİŞİM ORANI

Ticaret satış hacmi aylık %1,9 azaldı, perakende satış hacmi aylık %0,2 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 arttı.