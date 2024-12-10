TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın kardeşi gözaltına alındı! Cihan Çetinkaya, 3 milyon TL'yi alırken suçüstü yakalandı

10 Aralık 2024 11:10 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:45

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Cihan Çetinkaya, bir başsavcının adını kullanarak 3 milyon TL para alırken gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Çetinkaya'nın TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi olduğu öğrenildi.

Dolandırıcıların akılalmaz oyunu! 35 milyon lira kaptıran profesörün ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

Dolandırıcıların akılalmaz oyunu! 35 milyon lira kaptıran profesörün ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

Adana​ ATÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı bildirildi. Parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalandığı belirtilen Cihan Çetinkaya, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çetinkaya, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKTÖR YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ALINDI

Olayla ilgili Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerce soruşturma başlatılması ve bu durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık tarihi itibariyle rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur"

TÜİK BAŞKANI ERHAN ÇETİNKAYA'NIN KARDEŞİ ÇIKTI

Öte yandan Sözcü'nün haberine göre; Adana ATÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi olduğu öğrenildi. Erhan Çetinkaya'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.