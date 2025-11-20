Menü Kapat
Avatar
Editor
 Safa Keser

Ticaretin kadınları İstanbul'da buluştu

KAGİDER, Garanti BBVA'nın destekleriyle kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla "Ticaretin Kadınları"nı İstanbul'da bir araya getirdi.

Ticaretin kadınları İstanbul'da buluştu
Dünya Kadın Girişimciler Günü olan 19 Kasım’da, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşen Ticaretin Kadınları etkinliği; iş dünyasının önde gelen isimleri, kadın girişimciler ve sektör profesyonellerini buluşturdu.

19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde Ticaretin Kadınları, İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından ’nın destekleriyle “Ticaretin Kadınları” etkinliği Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi.

Kadın girişimciliğini güçlendirmek ve iş dünyasında kadınların görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik; iş dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri ve sektör temsilcilerini buluşturdu. Kadın girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; ilham verici panel ve başarı hikayelerini dinleyen katılımcılar, aynı zamanda yeni bağlantılar kurarak ve iş birlikleri geliştirerek işlerini büyütme fırsatı yakaladılar.

Etkinliğin açılış konuşmaları, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya tarafından gerçekleştirildi.

Ticaretin kadınları İstanbul'da buluştu

ESRA BEZİRCİOĞLU: BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Esra Bezircioğlu, konuşmasında şunları paylaştı: "Ticaretin Kadınları etkinliği, kadın girişimcilerin sadece bir araya geldiği bir buluşma değil; aynı zamanda cesaretle öne çıkabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve iş dünyasında görünür olabilecekleri güçlü bir platform oldu. Bugün burada paylaşılan ilham verici başarı hikâyeleri, yapılan paneller ve kurulan bağlantılar, kadın girişimciliğinin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu buluşmadan ayrılırken isterim ki her katılımcı; kendi potansiyeline güvenle sarılsın, cesur adımlar atmanın önemini görsün ve kendi hikayesini paylaşmaktan çekinmesin. İş dünyasında kadınların daha görünür olması, birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın gücüyle mümkün. Kadın girişimciler olarak yalnızca bireysel başarılarımızı değil, aynı zamanda daha güçlü ve kapsayıcı bir iş dünyasını da birlikte inşa edebileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk."

Ticaretin kadınları İstanbul'da buluştu

SİBEL KAYA: Kadın Girişimcilerle Birlikte Yaparız!

Sibel Kaya ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün İstanbul’da, Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde, Ticaretin Kadınları ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın girişimcilerle bir aradayız. Kadınların iş gücüne katılımı artırılırsa bu hem kadının ekonomik ve sosyal alandaki gücünü artıracak hem de ülkenin gelişimi ve refahına önemli katkılar sağlayacak. Garanti BBVA olarak bu bilinçle kadın girişimciliğine desteğimizin temelini, 20 yıl öncesinde attık. Sadece finansman sağlamakla yetinmiyor, cesaretlendirme, bilgiye erişim ve yeni pazarlara açılma konularında da yanlarında oluyoruz. STK’lar, kurum ve kuruluşlar ortak bir amaç için bir araya geldiğinde ne kadar güzel şeyler başarılabileceğini hepimiz biliyoruz. Ticaretin Kadınları Platformu da böyle bir oluşum. Kadınlar bir araya geldiğinde sadece ticaret yapmıyorlar; birbirlerini cesaretlendiriyor, birbirlerinin sesi oluyorlar. Garanti BBVA olarak biz KAGİDER gibi iş ortaklarımızla birlikte, kadın girişimcilerin yanında olmaktan, birlikte üretmekten, birlikte büyümekten gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki bugün burada, bu salonda oturan her bir kadın girişimcinin hikayesi, başka bir kadına ilham verecek, yepyeni işbirlikleri doğacak.

Etkinlik, Erdal Uzunoğlu’nun “İlişki Sermayesi ve Bağ Kurmanın Gücü” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Katılımcılar, ilham verici kadın girişimci hikâyelerini Aslı Elif Tanuğur Samancı, Sinem Özler Kırangeçen ve Simay Bülbül’den dinledi. “Pazara Açılan Kapılar” panelinin moderatörlüğünü UN Women eşitlik savunucusu Ebru Nihan Celkan üstlenirken, panelde TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Mutlu ihracatın ilk adımlarını, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver perakende alanındaki fırsatları, Hepsiburada Kategori Direktörü Feyza Kandemir e-ticaretteki dönüşümü ve BBA Stratejik Marka Danışmanlığı’ndan Burcu Ağma ise yapay zekânın marka stratejilerine etkilerini ele aldı.

