Ticari gayrimenkul yatırımcısının yüzünü güldürdü! İlk çeyrekte fiyatlar arttı

31 May 2024 11:26 - Güncelleme : 31 May 2024 11:28

Konut kiralarındaki sınır nedeniyle yatırımcı, kirada sınır uygulanmayan ticari gayrimenkule yönelmişti. Mülk sahiplerinin yüzünü kirada güldüren ticari gayrimenkul en çok kazandıran yatırımlar arasına girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini açıkladı. Ticari gayrimenkul fiyatları ilk 3 aylık dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 81,7, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında arttı.

Buna göre, TGFE 2024 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 oranında arttı.

DÜKKAN VE OFİS FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye genelinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 9,6 oranında arttı.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 75,1, reel olarak ise yüzde 5,0 oranında arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 11,2, 13,1 ve 11,4 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,1, 92,6 ve 81,3 oranlarında artış gösterdi.