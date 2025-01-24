Ticari ilişkilerde yol haritası belirlendi: Ticaret Bakanlığı'ndan 'Suriye' açıklaması!

24 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:56

Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin 11 Ocak'tan itibaren tüm ülkelere ve sınır kapılarında eşit şekilde uyguladığı gümrük vergilerinin bazı ürünler için yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: 100 bin kişi şikayet yağdırdı! Bu ürünü alan pişman oldu

Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: 100 bin kişi şikayet yağdırdı! Bu ürünü alan pişman oldu

Ticaret Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Aralık 2024'te Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirerek Beşar Esad​ yönetimini devirmesiyle Suriye’de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Açıklamada, Suriye’deki yeni yönetimin 11 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe koyduğu ortak ve tek gümrük rejimi kapsamında bazı yanlış anlaşılmaların ortaya çıktığı ifade edildi.

"TÜRKİYE-SURİYE TİCARETİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Bakanlık açıklamasında, Suriye​ halkının özgürlüğe kavuştuğu bu yeni dönemde Türkiye​ ile Suriye arasındaki ilişkilerin önemli bir ilerleme kaydettiği belirtildi. Suriye'nin en büyük ticaret ortağı olan Türkiye'nin, artık sadece kuzeydeki bölgelerle değil, bütün Suriye topraklarıyla ticaret yapabildiği vurgulandı.

YANLIŞ ANLAŞILMALAR VE İLK RESMİ GÖRÜŞMELER

Suriye’nin yeni gümrük rejimiyle birlikte bazı sorunlar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun çözümü için Suriyeli yetkililerle video konferans yoluyla görüşmeler yapıldığı bildirildi. Süreç kapsamında, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki bir heyetin 23 Ocak’ta Türk Hava Yolları’nın Şam’a gerçekleştirdiği ilk uçuşla Suriye’ye ulaştığı ve Şam’da Suriyeli yetkililerle bir araya geldiği ifade edildi.

Heyetin, Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Halil el-Hasan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ve Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ekonomik ilişkiler ve gümrük rejimine dair konular ele alındı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Açıklamada, geleceğe yönelik önemli adımlara ilişkin detaylar da paylaşıldı. Bu kapsamda:

Suriye’nin uyguladığı yeni gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi,

2011’de askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık çerçevesinde yeniden hayata geçirilmesi,

Sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık, müteahhitlik ve ikili taşımalar gibi alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

TÜRK FİRMALARINA İMAR VE YATIRIM FIRSATI

Suriye yönetiminin, Türk firmalarının ülkenin yeniden imarında ve sanayisinin ayaklanmasında kilit rol oynayacağını vurguladığı belirtilen açıklamada, Türk şirketlerinin Suriye genelinde yatırım fırsatlarını değerlendirmesi için koordinasyon sağlanacağı ifade edildi.

Son olarak, iki ülke arasındaki ticari geçiş noktalarındaki yoğunluğun daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.