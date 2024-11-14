Ticari süt işletmelerince tam 903 bin 509 ton inek sütü toplandı! Süt üretiminde ciddi artış

14 Kasım 2024 10:57 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:57

TÜİK, süt ve süt ürünleri üretimi eylül 2024 verilerini açıkladı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancılığı üretimi eylül 2024 verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre eylül 2024'te Türkiye'de ticari süt işletmeleri tarafından toplamda 903 bin 509 ton inek sütü toplandı. SÜT ÜRETİMİ ARTTI Ticari süt işletmelerince 903 bin 509 ton inek sütü toplandı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,6 arttı, ayran üretimi yüzde 9,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 0,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,2 arttı, tereyağı üretimi yüzde13,9 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 arttı, ayran üretimi yüzde 12,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,9 arttı, tereyağı üretimi yüzde 11,9 arttı. Bir önceki ay 124 bin 876 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında %8,4 oranında artarak 135 bin 343 ton olarak gerçekleşti. İlgili Haberler TÜİK açıkladı! İşsizlik rakamları belli oldu