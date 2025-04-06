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 | Kübra Çelepi

TİGEM 306 geçici işçi alımı için düğmeye bastı! Başvurular İŞKUR üzerinden başlıyor

TİGEM 306 geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları başlıyor. Şartlar belli oldu. 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak başvuru için kadro ve branşlar da açıklandı. Kura çekimi 6 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Adaylar başvurularının kabul edilmesi halinde kura çekimi ve sözlü mülakatlara katılacak.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 16:04

TİGEM 306 geçici işçi alımı için düğmeye bastı. Mevsimlik işçi alımı başvuruları 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuruların kabul edilmesi halinde, kura çekimi ve sözlü mülakatlara katılacak belirlenecek. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İşte TİGEM işçi alımı kadro ve branşları.

TİGEM 306 geçici işçi alımı için düğmeye bastı! Başvurular İŞKUR üzerinden başlıyor

TİGEM 306 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2025

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 geçici mevsimlik işçi alımı için başvuruları İŞKUR üzerinden alacak. Başvurular, 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında İŞKUR internet adresinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir iş yeri ve meslek dalına başvuru yapabilecek. Toplamda 306 işçi alınacak.

TİGEM 306 geçici işçi alımı için düğmeye bastı! Başvurular İŞKUR üzerinden başlıyor

KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLAR

Başvuruları kabul edilen adaylar için kura çekimi 6 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak. Kura sonuçları TİGEM'in internet sitesinden duyurulacak.
Başvuru süreci, kura çekimi ve mülakatlar ile ilgili tüm duyurular TİGEM’in resmi internet sitesinden yapılacak. Adaylar, bu duyurulara göre işlem yapacak.

TİGEM 306 geçici işçi alımı için düğmeye bastı! Başvurular İŞKUR üzerinden başlıyor

TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların Türk vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, belirli suçlardan mahkûm olmamış olmaları ve kamu haklarından mahrum olmamaları şart. Erkek adaylar için askerlik durumunun tamamlanmış olması gerek. Ayrıca, başvuru yapılan ilin ilçe sınırları içinde ikamet etmek de bir gereklilik.

TİGEM 306 geçici işçi alımı için düğmeye bastı! Başvurular İŞKUR üzerinden başlıyor
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TİGEM KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU

İş-Kur üzerinden alım yapılacak kadrolar şöyle;

  • Beko Loder Operatörü pozisyonunda 3,
  • Forklift Operatörü pozisyonunda 6,
  • İş Makineleri Operatörü pozisyonunda 12,
  • Ekip-Çavuş pozisyonunda 23,
  • Lastik Tamircisi pozisyonunda 2,
  • Elektrikçi pozisyonunda 13,
  • Kamera Güv.Sis. Operatörü pozisyonunda 4,
  • Garson pozisyonunda 3,
  • İnşaat Ustası pozisyonunda 8,
  • Kasap/Kasap Yardımcısı pozisyonunda 6,
  • Nalbant pozisyonunda 4,
  • At Bakıcısı/Seyis pozisyonunda 7,
  • Hayvan Bakıcısı pozisyonunda 4,
  • Kahya-K.Yardımcısı pozisyonunda 34,
  • Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 6,
  • Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 16,
  • Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 8,
  • Selektör Makinesi Operatörü pozisyonunda 12,
  • Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası pozisyonunda 20,
  • Marangoz pozisyonunda 4,
  • Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı pozisyonunda 2,
  • İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 13,
  • Traktör Bakım Onarımcısı pozisyonunda 24,
  • İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 2,
  • Center-Pivot/Zirai Sulamacı pozisyonunda 14,
  • Sondaj İşçisi pozisyonunda 4,
  • Ağır Araç Şoförü pozisyonunda 4,
  • Otomotiv Elektrik Ustası pozisyonunda 10,
  • Traktör Şoförü-Sürücü pozisyonunda 5,
  • Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü pozisyonunda 9,
  • Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü pozisyonunda 9,
  • Tornacı pozisyonunda 4,
  • Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı pozisyonunda 9,
  • Arıcı pozisyonunda 2 olmak üzere toplamda 306 geçici mevsimlik İşçi alımı yapılacak.
TİGEM 306 geçici işçi alımı için düğmeye bastı! Başvurular İŞKUR üzerinden başlıyor
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#işçi alımı
#TİGEM
#Ekonomi
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