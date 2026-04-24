Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 600 reforme Bafra ırkı küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TİGEM, 600 reforme küçükbaş hayvan satacak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 600 reforme Bafra ırkı küçükbaş hayvanı açık artırma usulüyle satmak üzere ihale açtı. Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 600 reforme Bafra ırkı küçükbaş hayvan partiler halinde satılacak. İhalenin muhammen bedeli toplamı 7 milyon 221 bin 250 lira olarak belirlendi. Geçici teminat toplamı 361 bin 62 lira 50 kuruş olarak belirlendi. İhale 29 Nisan Çarşamba günü işletmede yapılacak. İhale şartnamesi TİGEM'de, işletmede ve www.tigem.gov.tr adresinde görülebilecek.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen toplam 600 reforme Bafra ırkı küçükbaş, açık artırma usulüyle partiler halinde satılacak.

Muhammen bedel toplamı 7 milyon 221 bin 250 lira, geçici teminat toplamı da 361 bin 62 lira 50 kuruş olarak belirlenen ihale, 29 Nisan Çarşamba günü işletmede yapılacak.

İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.