Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

TİGEM’in en yüksek bedelli tayının fiyatı belli oldu!

Karacabey Harası'nda düzenlenen dev ihalede, 50 Arap koşu tayı toplam 27 milyon 675 bin lira karşılığında yeni sahiplerini buldu. Açık artırmanın yıldızı, 2 milyon 650 bin lira ile e-satış üzerinden Şemsettin Toydemir'e satılan "Ergüneş" isimli 2 yaşındaki erkek tay oldu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TİGEM’in en yüksek bedelli tayının fiyatı belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 20:23

Karacabey Harası'nda 50 tayın satışından 27 milyon 675 bin lira gelir elde edildi. "Ergüneş" isimli tay 2 milyon 650 bin liradan e-satış üzerinden alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 59 arap koşu tayından 50’si satılarak 27 milyon 675 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM’in en yüksek bedelli tayının fiyatı belli oldu!

2 YAŞINDAKİ ERKEK TAY OLDU

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 50’si 100 ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, e-satış üzerinden Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin liraya alınan "Ergüneş" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Ergüneş"i, yine e-satış üzerinden satılan ve Özşahinler Lojistik’in 2 milyon 250 bin liraya satın aldığı 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 2 milyon 50 bin liraya Adem Gürbüz’ün satın aldığı "Dev Yürek" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 50 tayın satışından toplam 27 milyon 675 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

TİGEM’in en yüksek bedelli tayının fiyatı belli oldu!

TİGEM, bu satışlarda da hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM’in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmazken, e-satış yöntemi ile bu satışta 50 tayın 15’i satılırken e-satış yönetiminden TİGEM 11 milyon 120 bin lira gelir elde etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu devinin hisselerini alıyor! Teklif yakında
ETİKETLER
#açık artırma
#At Yarışları Sporu
#Tay Satışları
#Karacabey Harası
#Tİgem
#E-satış
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.