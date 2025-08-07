TİGEM’in en yüksek bedelli tayının fiyatı belli oldu!

Karacabey Harası'nda 50 tayın satışından 27 milyon 675 bin lira gelir elde edildi. "Ergüneş" isimli tay 2 milyon 650 bin liradan e-satış üzerinden alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 59 arap koşu tayından 50’si satılarak 27 milyon 675 bin lira gelir elde edildi.

2 YAŞINDAKİ ERKEK TAY OLDU

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 50’si 100 ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, e-satış üzerinden Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin liraya alınan "Ergüneş" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Ergüneş"i, yine e-satış üzerinden satılan ve Özşahinler Lojistik’in 2 milyon 250 bin liraya satın aldığı 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 2 milyon 50 bin liraya Adem Gürbüz’ün satın aldığı "Dev Yürek" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 50 tayın satışından toplam 27 milyon 675 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

TİGEM, bu satışlarda da hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM’in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmazken, e-satış yöntemi ile bu satışta 50 tayın 15’i satılırken e-satış yönetiminden TİGEM 11 milyon 120 bin lira gelir elde etti.