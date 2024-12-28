TİM Başkan Vekilinden çarpıcı açıklamalar! "Türkiye'nin en büyük rakibi Çin ve Hindistan"

28 Aralık 2024 10:38 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:53

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, TGRTHaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’in ekonomideki son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı. 2024 yılındaki ekonomik gelişmeleri değerlendiren ve 2025’ten beklentilerini anlatan Tecdelioğlu, ihracatta Türkiye için en büyük tehdidin Çin ve Hindistan olacağını vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu TGRT Haber Youtube kanalının misafiri olarak 2024 yılında yaptıkları çalışmaları ve 2025 yılından beklentilerini açıkladı. İhracat noktasında yaşanan sorunlara da değinen Tecdelioğlu, sorunların giderilmesi noktasında yaptıkları çalışmaları ve çözüm önerilerini sıraladı. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'in sorularına etraflıca yanıt veren Tecdelioğlu; Türkiye'nin en büyük rakiplerinin Çin ve Hindistan olduğunu belirterek, ihracatta yapay zekanın kullanımı ve önemini de anlattı.

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