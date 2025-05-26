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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

TİM İhracat Talep Endeksi nisanda ortalamanın altında kaldı

İhracat talebinde sınırlı bir aylık artış yaşanmış olsa da yıllık bazda küçük bir düşüş dikkat çekti. Endeksin 100’ün altında kalması, genel talebin ortalama seviyenin altında olduğunu gösterdi.

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TİM İhracat Talep Endeksi nisanda ortalamanın altında kaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 12:16

TİM'den yapılan açıklamaya göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden "İhracat Talep Endeksi" nisanda aylık bazda yüzde 0,8 artarken, yıllık bazda ise yüzde 0,2 azaldı. Nisan ayında 99,6 olan endeks, uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

TİM İhracat Talep Endeksi nisanda ortalamanın altında kaldı

Bu dönemde işsizlik ve sanayi üretimindeki kısmi gerilemelere karşın, iş güveni, tüketici güveni ve enflasyon göstergelerindeki ılımlı iyileşme talep endeksini uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen "TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi" nisanda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 1,9 yükseldi. TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi nisanda 100,6 değerini aldı.

TİM İhracat Talep Endeksi nisanda ortalamanın altında kaldı

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalış ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasına yaklaşması, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkilemiş ve endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

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ETİKETLER
#Ihracat Artışı
#2025 Ihracat Hedefi
#Ekonomi
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