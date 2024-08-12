TL mevduat faiz oranı çakılı kaldı! Bankada parası olanlar dikkat: 50 bin liraya kadar mevduat faizi dikkat çekti

12 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:53

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

TL mevduat faiz oranları yükselen faiz standardının altında kaldı. Bankalarda yüzde 52 ile yüzde 45 arasında değişen TL mevduat faizleri istenilen düzeyde artmadı.

TL’nin reel olarak değerlenmesi için hamleler peş peşe gelirken döviz kurlarındaki sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. İşte bankada parası olanları ilgilendiren tüm detaylar…

ATILAN ADIMLAR İŞE YARAMADI

Merkez Bankası net fonlamanın negatif olması nedeniyle sterilizasyon araçlarını artırdı. Bu adımın ardından geçtiğimiz hafta son işlem gününde net fonlamanın 50,4 milyar lirayı aşacak şekilde pozitife döndüğü görüldü.

Piyasada gösterge faiz olan TLREF faizi de yüzde 50’nin altındaki seviyesinden yükselerek cuma günü yüzde 52,34’e kadar çıktı. Ancak, istenilen sonuç alınamadı, bu olumlu gelişmeler TL mevduat faiz oranlarına yansımadı.

TL MEVDUAT FAİZ ORANI 2 AYDIR AYNI

Ekonomi’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, 3 aya kadar vadeli 50 bin liraya kadar tasarrufa verilen TL mevduat faiz oranı 2024 yılına yüzde 40 faizin altında başladı. Martta politika faizlerindeki artışla beraber yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Mayıs ortasında yüzde 45’in altına kadar gerilemesinin ardından alınan önlemlerle yeniden yüzde 50’ye yaklaştı. Hareketli geçen ilk beş ayın ardından haziran ve temmuz aylarında yatay seyretti.

EN YÜKSEK ORANI NİSANDA

Merkez Bankası'nın yüksek tasarruf miktarlarına veriler faiz oranlarını da içerek ortalama faiz oranlarını verdiği istatistiklere göre de 2 Ağustos haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranı yüzde 59,07'ye düştü. Bir önceki hafta oran yüzde 59,25 seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın verileri en yüksek oranın yüzde 68,88 ile 19 Nisan haftasında verildiğini gösterdi. Bu veriler yüksek seyretse de bankaların 50 bin liralık tasarrufa 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri bu oranlara hiç yaklaşmadı.

Merkez Bankası hem kur korumalı mevduatta çözülme hem de standart TL mevduatın toplam içindeki payının artmasını istiyor.