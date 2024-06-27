TMO ödemeleri duyurdu: Hububat alım bedelleri üreticilerin hesaplarında

27 Haziran 2024 20:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 20:49

2024 yılı Hububat alım bedelleri üretici ve çiftçilerin hesaplarına geçti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

SMS İLE BİLGİLENDİRİLDİ

TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. 6 Haziran 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajı ile bilgilendirilmektedir. Ödemelere periyodik olarak devam edilecektir. Hayırlı ve bereketli olsun."