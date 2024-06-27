TMO ödemeleri duyurdu: Hububat alım bedelleri üreticilerin hesaplarında
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Haziran 2024 20:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 20:49
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını duyurdu. Ödemeler SMS ile bilgilendirildi.
2024 yılı Hububat alım bedelleri üretici ve çiftçilerin hesaplarına geçti.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
SMS İLE BİLGİLENDİRİLDİ
TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. 6 Haziran 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajı ile bilgilendirilmektedir. Ödemelere periyodik olarak devam edilecektir. Hayırlı ve bereketli olsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı