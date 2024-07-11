TOBB Başkanından bankalara çağrı! 'Dedikodulara bakarak hareket etmeyin'

11 Temmuz 2024 14:36 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 14:36

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara seslendi.

Bazı il ve ilçelerde sektörlerle, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıldığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, hassasiyet çağrısında bulundu.

TOBB'DAN BANKALARA ÇAĞRI

Hisarcıklıoğlu, bazı il ve ilçelerde sektörlerle, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarıldığını belirterek, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle;

Öncelikle çağrım, lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir. Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir.

Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır.

CUMHURİYET SAVCILARINA SESLENDİ

Asılsız, hiçbir dayanak noktası olmadan, batacak, zorda kalan şirketler listesi hazırlayan ahlaksızlara karşı Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen.

Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı.

"DEDİKODU TİCARETİ YAPANLARI DİNLEMEYİN"

Bir çağrım da bankalara. Unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır. Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin.

Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum."