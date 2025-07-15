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Ekonomi
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 | İrem Çınar

TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi: Limit artışı talebi geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar 11 bin 900 işletmeye toplam 16,2 milyar liralık finansman sağlandığını duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 15:17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (), ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla geçen hafta devreye alınan Nefes Kredisi uygulamasına ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, program kapsamında bugün itibarıyla 11 bin 900 firmanın toplam 16,2 milyar lira tutarında krediye eriştiği bildirildi.

TOBB’un açıklamasına göre, Nefes Kredisi kapsamında kamu tarafından 25 milyar liralık hacmine onay verildi. Bu üst sınıra ulaşılana kadar başvuruların alınmaya ve kredi dağıtımının sürdürülmeye devam edileceği belirtildi.

TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi: Limit artışı talebi geldi

TOBB: “KREDİ ONAYINDA YETKİMİZ YOK”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletildi. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacak."

TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi: Limit artışı talebi geldi

TOBB NEFES KREDİSİ NEDİR?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirildi. Program kapsamında, kamu tarafından toplam 25 milyar TL’lik kredi üst limiti onaylandı.

TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi: Limit artışı talebi geldi

KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Nefes Kredisi'nden yararlanmak isteyen işletmelerin, TOBB’a bağlı oda ve borsalara kayıtlı olmaları gerekiyor. Başvuru süreci, kayıtlı olunan oda veya borsa üzerinden yapılırken, kredinin onaylanması ve tahsis işlemleri ilgili bankalar tarafından yürütülüyor. TOBB ve borsalar, sadece başvuru sürecine destek sağlıyor; kredi verme konusunda doğrudan yetkili değiller.

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ETİKETLER
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#tobb
#tobb
#finansman
#kobi
# Ekonomi
#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
#Nefes Kredisi
#KOBİ
#Nefes Kredisi
#Ekonomi
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