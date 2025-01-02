Tofaş'ta üretim geçici olarak durdu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ocak 2025 13:48 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:48
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretimin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından fabrikanın 15 Ocak'ta yeniden faaliyete geçeceği aktarıldı.
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, yıl sonu envanter sayımı ile üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı.
Bakım ve onarım çalışmalarının ardından fabrikanın 15 Ocak Çarşamba günü yeniden faaliyetine başlayacağı öğrenildi.
700 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI
En son 700 çalışanın işten çıkarıldığı fabrikada üretimin geçici olarak durdurulmasının üretim çalışmalarına olumsuz bir etkisinin beklenmediği açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı