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 | İrem Çınar

Tofaş'ta yönetim kurulu değişti

Tofaş, Stellantis Türkiye’yi 400 milyon Euro’ya devraldıktan sonra yönetimde köklü değişikliklere imza attı. Ömer M. Koç görevini bırakırken, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

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Tofaş'ta yönetim kurulu değişti
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 17:33

Tofaş, Stellantis Türkiye’nin tamamını 400 milyon Euro bedelle satın alarak önemli bir adım attı. Bu devralmanın ardından şirketin yönetim yapısında kapsamlı değişikliklere gidildi.

YÖNETİM KURULUNDA KRİTİK GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla, Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un görevinden ayrıldığı duyuruldu. Yerine Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak getirildi.

A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Mehmet Ömer Koç ve İlker Erden ile D Grubu pay sahiplerinin adayı Cengiz Eroldu’nun istifaları sonrası yönetim kurulunda yeni atamalar yapıldı.

Tofaş'ta yönetim kurulu değişti

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Buna göre, A Grubu pay sahiplerinin önerdiği Levent Çakıroğlu ve Cengiz Eroldu ile D Grubu pay sahibinin adayı Maxime Picat, ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine atandı.

KAP açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli OlağanGenel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilenYönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu paysahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nunkendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak veGenel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamaküzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahipleriningösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubupay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleriolarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nunseçilmesine karar verilmiştir."

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