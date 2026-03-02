Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
TOKİ 2-8 Mart kura takvimi! TOKİ Ankara, İzmir, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Ankara, İzmir, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacağı belli oldu. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta kura çekimi gerçekleştirilen iller açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla illerimizde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin ardından 4 ilimizde inşa edilecek olan toplam 71 bin 799 konutun hak sahibi belli olacak. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından TOKİ İzmir, Ankara, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. İşte 2-9 Mart haftası TOKİ kura takvimi...

TOKİ 2-8 Mart kura takvimi! TOKİ Ankara, İzmir, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
500 bin konut kura takviminde yer alan bilgilere göre 2-8 Mart haftasında 4 ilde kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ 500 bin projesi kapsamında bugüne kadar 75 ilimizde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlendi. İl il gerçekleştirilen TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bu hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller ise , , ve oldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ Ankara, Muğla, İzmir, Hatay kura çekimi ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. İşte TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi...

HABERİN ÖZETİ

TOKİ 2-8 Mart kura takvimi! TOKİ Ankara, İzmir, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 2-8 Mart haftasında Ankara, Muğla, İzmir ve Hatay'da kura çekimleri yapılacak.
2-8 Mart haftasında TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri gerçekleştirilecek.
Kura çekimleri Ankara, Muğla, İzmir ve Hatay illerinde yapılacak.
Ankara'da 3 Mart, Muğla'da 4 Mart, İzmir ve Hatay'da ise 6 Mart'ta kuralar çekilecek.
Bu illerde toplam 71.799 konutun hak sahibi belirlenecek.
Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ 2-8 Mart kura takvimi! TOKİ Ankara, İzmir, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ 2-8 MART

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre 2-8 Mart tarihlerinde Ankara, Muğla, İzmir ve Hatay illerimizde kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin ardından Ankara'da 31 bin 73, İzmir'de 21 bin 20, Hatay'da 13 bin 289 ve Muğla'da inşa edilecek olan 6 bin 417 konutun hak sahibi belli olacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 2-8 Mart kura takvimi! TOKİ Ankara, İzmir, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ ANKARA, İZMİR, HATAY, MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakan Kurum tarafından paylaşılan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takviminde yer alan bilgilere göre Ankara'da kura çekimi 3 Mart Salı, Muğla'da 4 Mart Çarşamba, İzmir ve Hatay'da ise 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. TOKİ Muğla kura çekimi açıklanan bilgilere göre saat 11.00'de Sıtkı Kocaman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Diğer illerin ise henüz kura çekimlerinin saat kaçta ve nerede yapılacağı duyurulmadı.

TOKİ 2-8 Mart kura takvimi! TOKİ Ankara, İzmir, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ CANLI YAYINLANACAK

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da gerçekleştirilecek olan kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar kura çekimlerini canlı yayın aracılığıyla anlık olarak takip edebilecekler.

