TOKİ 29 ilde yeni ucuz konut projesini başlattı! Sadece 100 bin TL peşinatla ev sahibi olma fırsatı

19 Ağustos 2024 12:25 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:36

TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! Bağcılar, Küçükçekmece ve Gölbaşı'na 1060 yeni konut geliyor

TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! Bağcılar, Küçükçekmece ve Gölbaşı'na 1060 yeni konut geliyor

TOKİ ev sahibi olma hayali kuran milyonlar için fırsat değerinde bir kampanya başlattı. 29 ilde toplam 138 konut için start verildi. Yeni TOKİ projesinde 100.000 TL peşinatla ev sahibi olunabilecek. İzmir'in de dahil olduğu illerde 72 ay vadeyle ödeme imkanı sunulacak.

TOKİ'DEN 29 İLDE UCUZ KONUT PROJESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı dar gelirliler için müjdeyi duyurdu.

29 ilde başlatılan yeni konut projesi vatandaş için fırsat niteliğinde.

Proje kapsamında, 100.000 TL peşinatla ev sahibi olunabilecek.

Proje kapsamında satışa sunulacak iller şöyle;

İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Adana, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt.

KONUT ALIMINDA DÜŞÜK PEŞİNAT FIRSATI

TOKİ kampanyasında, 100.000 TL peşinatla 1+1 daire ve 200.000 TL peşinatla 2+1 daireler alınabilecek.

Kalan tutar ise 72 ay vade ile ödenecek.

Belirlenen teminat bedelleri Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yatırılacak.

Konutlara göre değişen teminat bedelleri şöyle;

699.999 TL’ye kadar olan konutlar için 40.000 TL,

700.000 TL ile 1.499.999 TL arasındaki konutlar için 100.000 TL,

1.500.000 TL ile 3.999.999 TL arasındaki konutlar için 200.000 TL,

4.000.000 TL ve üzerinde olan konutlar için 500.000 TL.