TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! Bağcılar, Küçükçekmece ve Gölbaşı'na 1060 yeni konut geliyor

29 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:01

TOKİ uygun fiyatlı ve esnek ödemeli büyük kampanyasını başlattı! Sadece 3 ilde geçerli olacak

TOKİ uygun fiyatlı ve esnek ödemeli büyük kampanyasını başlattı! Sadece 3 ilde geçerli olacak

TOKİ 4 ilde tam 2 bin 735 yeni konutun ihalesini yapacak! Tam 1 hafta sürecek

TOKİ 4 ilde tam 2 bin 735 yeni konutun ihalesini yapacak! Tam 1 hafta sürecek

Bankaların kredi faiz oranları her geçen gün artarken vatandaşlar uygun taksit seçeneği ile ev sahibi olabilmenin hayallerini kuruyor. Bu kapsamda TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul ve Ankara projeleri için çalışmalara başladı.

TAM 1060 YENİ KONUT MÜJDESİ VERİLDİ

Yüksek konut sektörü ve yüksek kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olma hayallerini ertelemiş vatandaşlara TOKİ son haberiyle umut oldu.

Uygun taksit seçeneği ile ev sahibi olabilmeyi hayal eden dar ve orta gelirli vatandaşlar için TOKİ İstanbul ve Ankara'da 1.060 yeni konut inşa edecek.

Projelerin ihaleleri 12 Ağustos ve 9 Eylül'de yapılacak.

Konut müjdesinde evlerin satılacağı iller, aylık taksit ödemeleri ve teslimat tarihleri belli oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE VE BAĞCILAR'DA YÜKSELECEK

TOKİ'nin İstanbul projeleri Küçükçekmece ve Bağcılar'da yükselecek.

Ankara projesi ise Gölbaşı'nda yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ OLACAK

TOKİ İstanbul Küçükçekmece projesinde 150 konut, Bağcılar Yenimahalle projesinde ise 365 konut, Ankara projesinde ise 545 konut olacak.

Bu projelerin yanı sıra 18 dükkanlı ticaret merkezi de inşa edilecek.

Ankara Gölbaşı projesinin inşaatının yer tesliminden sonra 550 gün içerisinde tamamlanacak.

TOKİ resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan projeleri ihale detayları şöyle;

TOKİ İstanbul Küçükçekmece150 konut projesi

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi (Güneş Sitesi), Kentsel Dönüşüm Projesi 150 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 12 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'da gerçekleşecek.

TOKİ İstanbul Bağcılar 365 konut projesi

İstanbul İli Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi (Ece Sitesi), Kentsel Dönüşüm Projesi 365 Adet Konut Ve 30 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 9 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da gerçekleşecek.

TOKİ Ankara Gölbaşı 545 konut ve 18 dükkanlı ticaret merkezi projesi

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Gerder Mahallesi 545 Adet Konut ve 1 Adet 18 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleşecek.