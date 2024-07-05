TOKİ 4 ilde tam 2 bin 735 yeni konutun ihalesini yapacak! Tam 1 hafta sürecek

05 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:28

Reynmen'in annesi yine gündem oldu! "Hiç gocunmuyorum"

Reynmen'in annesi yine gündem oldu! "Hiç gocunmuyorum"

4 ilde evi olmayana TOKİ'den müjde geldi.

Temmuz ayında birçok ilde konut talepleri alınacak.

Özellikle asgari ücretli vatandaşları yakından ilgilendiren uygun fiyatlı yeni TOKİ projeleriyle 4 ilde hiç evi olmayanlar kira öder gibi konut sahibi olacak.

TOKİ'nin inşa edeceği projelerin detayları ise belli oldu. Yeni projenin ihaleleri sadece 1 haftada gerçekleşecek.

TOKİ'DEN 2 BİN 735 YENİ KONUT GELİYOR

TOKİ ev hayali kuranları heyecanlandırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre TOKİ sadece 1 haftada 2 bin 735 yeni konut projesinin ihalesini gerçekleştirecek.

Hiç evi olmayan dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi konut sahibi olacak.

1 hafta içerisinde tam 2 bin 735 yeni konutun ihalesini gerçekleştirecek.

Yeni TOKİ projeleri Balıkesir, Kırşehir, Bursa ve Rize'de hayata geçecek.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Balıkesir Altıeylül ilçesinde 700 adet konut ve 12 adet dükkan inşaatı ve altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 8 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.

Kırşehir Merkez ilçesinde 271 adet konut ve 12 adet dükkan inşaatı ihalesi 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleşecek.

Bursa Nilüfer ilçesinde 634 Adet konut inşaatı ihalesi 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.

Bursa Nilüfer ilçesinde 626 Adet konut, 24 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatı ihalesi 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleşecek.

Bursa Nilüfer ilçesinde 303 adet konut ve 4 adet dükkan inşaatı ihalesi 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

Rize Merkez ilçesinde 201 adet konut, 1 adet 4 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 adet cami inşaatları ihalesi 12 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

BALIKESİR İÇİN ÇED BAŞVURUSU YAPILDI

TOKİ, Balıkesir projesi için ÇED başvurusu yaptı.

1 milyar 368 milyon 270 bin TL'ye mal olması planlanan TOKİ Balıkesir Altıeylül projesinde 700 konut ve 12 dükkan bulunuyor.

Projede 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konut tipleri yer alacak. 700 konutun yanı sıra 6 adet kapıcı dairesi de bulunacak.

İnşaat çalışmaları 24 ay, hafriyat çalışmaları 18 ayda tamamlanacak.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir.