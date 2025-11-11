Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı

TOKİ'nin inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular dün itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye ilk gün başvuran kişi sayısını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 10:23

'nin 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular dün başladı. Dün açılan başvurulara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı. Başvuruların 905 bin 640'ı , 30 bin 519'u banka şubeleri aracılığıyla gerçekleşti.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı

TÜRKİYE EV SAHİBİ OLUYOR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı

BAŞVURULARDA TC KİMLİK DETAYI

Dün e-Devlet başvurularında TC Kimlik Numarası’nın (TCKN) son rakamı “0” olan vatandaşlar başvuru yaptı. Bugün TCKN'lerinin sonu “2” ile bitenler de e-Devlet’ten başvuru yapabilecek. Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.

Vatandaşlar hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf adresinden öğrenebilecek. ALO 181 Hattı’nı arayanlar da sorularına cevap bulabilecek.

15 KASIM'A KADAR KADEMELİ BAŞVURU SÜRECEK

Yarın son rakamı "4", 13 Kasım’da son rakamı "6", 14 Kasım’da ise TCKN’nin son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek
TOKİ 500 bin sosyal konut kategorilere göre kontenjan sayısı
ETİKETLER
#e-devlet
#toki
#sosyal konut
#Yüzyılın Konut Projesi
#Konut Başvurusu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.