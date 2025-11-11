TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde ilk etapta inşa edilecek evlerin illere göre dağılımı ve ödeme koşulları açıklandı. 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşan projede, devlet güvencesiyle uzun vadeli ödeme planları uygulanacak.

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde satışa sunulan tüm konutlar için yüzde 10 peşinat uygulanacak. Satış bedelleri, konutların bulunduğu il ve daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. İstanbul’da konut fiyatları 1 milyon 950 bin liradan başlarken, Anadolu illerinde fiyatlar 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, peşinat ödemesinin ardından 240 ay vadeli ödeme planına geçebilecek. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre taksitler, İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak. Peşinat oranı sabit tutulurken, ödemeler dairenin metrekare büyüklüğüne ve bulunduğu şehre göre farklılık gösterecek.

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ projelerinde hak sahipliği kura sonucuna göre belirleniyor. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar, konut satış sözleşmesinin imzalanacağı tarihte yüzde 10 peşinatlarını ödemekle yükümlü olacak. Peşinat ödemesi, TOKİ’nin anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası veya Halkbank gibi aracı bankaların hesapları üzerinden yapılacak.

Sözleşme aşamasında yapılacak bu ödeme, hak sahipliği sürecinin tamamlanması için zorunlu olacak. TOKİ, sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın dışında kalan tutar için 240 ay vade ile ödeme planını başlatacak.

TOKİ ÖDEME PLANI 2025

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planı, daire tipine ve bulunduğu ile göre değişiyor. İstanbul’da 1+1 konutlar 55 metrekare büyüklüğünde olup 7.313 TL taksit ve 1.950.000 TL satış fiyatıyla sunulacak.

2+1 konutlar 65 metrekare için 9.188 TL, 80 metrekare için ise 11.063 TL’den başlayan taksitlerle satışa çıkarılacak.

Anadolu illerinde ise 1+1 daireler 6.750 TL taksitle 1.800.000 TL’ye, 2+1 daireler 8.250 TL taksitle 2.200.000 TL’ye, 80 metrekarelik konutlar ise 9.938 TL taksitle 2.650.000 TL’ye satışa sunulacak.

Konutların tamamında yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade geçerli olacak. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında alınacak ve inşa süreci kasım ayında başlayacak. İlk kuraların aralık ayında çekileceği projede teslimatlar Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilecek.