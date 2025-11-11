Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek

TOKİ peşinat ödeme tarihi ve ne kadar olduğu başvuru öncesi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği TOKİ projesi için başvurular başladı. “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen projede, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, Bursa ve Antalya başta olmak üzere 81 ilde vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânı sunuluyor. İşte TOKİ ödeme planı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 01:44
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 01:46

’nin 500 bin sosyal konut projesinde ilk etapta inşa edilecek evlerin illere göre dağılımı ve ödeme koşulları açıklandı. 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşan projede, devlet güvencesiyle uzun vadeli ödeme planları uygulanacak.

TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde satışa sunulan tüm konutlar için yüzde 10 peşinat uygulanacak. Satış bedelleri, konutların bulunduğu il ve daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. ’da 1 milyon 950 bin liradan başlarken, Anadolu illerinde fiyatlar 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek

Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, peşinat ödemesinin ardından 240 ay vadeli ödeme planına geçebilecek. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre taksitler, İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak. Peşinat oranı sabit tutulurken, ödemeler dairenin metrekare büyüklüğüne ve bulunduğu şehre göre farklılık gösterecek.

TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ projelerinde hak sahipliği kura sonucuna göre belirleniyor. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar, konut satış sözleşmesinin imzalanacağı tarihte yüzde 10 peşinatlarını ödemekle yükümlü olacak. Peşinat ödemesi, TOKİ’nin anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası veya Halkbank gibi aracı bankaların hesapları üzerinden yapılacak.

TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek

Sözleşme aşamasında yapılacak bu ödeme, hak sahipliği sürecinin tamamlanması için zorunlu olacak. TOKİ, sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın dışında kalan tutar için 240 ay vade ile ödeme planını başlatacak.

TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek

TOKİ ÖDEME PLANI 2025

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planı, daire tipine ve bulunduğu ile göre değişiyor. İstanbul’da 1+1 konutlar 55 metrekare büyüklüğünde olup 7.313 TL taksit ve 1.950.000 TL satış fiyatıyla sunulacak.

2+1 konutlar 65 metrekare için 9.188 TL, 80 metrekare için ise 11.063 TL’den başlayan taksitlerle satışa çıkarılacak.

TOKİ ev çıkınca peşinat ne zaman ödenir? Yüzde 10’u peşin 240 ay vadeli ödenecek

Anadolu illerinde ise 1+1 daireler 6.750 TL taksitle 1.800.000 TL’ye, 2+1 daireler 8.250 TL taksitle 2.200.000 TL’ye, 80 metrekarelik konutlar ise 9.938 TL taksitle 2.650.000 TL’ye satışa sunulacak.

Konutların tamamında yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade geçerli olacak. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında alınacak ve inşa süreci kasım ayında başlayacak. İlk kuraların aralık ayında çekileceği projede teslimatlar Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#istanbul
#toki
#konut fiyatları
#Peşinatsız
#Sosyal Konutlar
#Ödeme Planı
#Anadolu Illeri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.