TOKİ Amasya kura sonuçları kazananları isim listesi 2026: Amasya TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı

Amasya TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Amasya ilinde 5 farklı ilçeye 2+1, 1+1 konutlar inşa edilecek. TOKİ kura çekimi Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu’nda düzenleniyor. Sulova’ya 80 konut, Merzifon’a 150 konut, Hamamözü’ne 45 konut, Gümüşhacıköy’e 100 konut ve Göynücek’e ise 126 konut yapılacak. En fazla konut ise 2100 ile merkez bölgesinde inşa edilecek. TOKİ Amasya kura sonuçları sorgulama ekranında asıl olarak yer alan adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak. Başvurular sonucunda asıl veya yedek olmayan adaylar, kura çekiminin ardından 5 iş günü içerisinde başvuru ücretini geri alabilecek. Asil olarak kura çekiminde yer alan adaylar ise başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla sözleşme imzalayacak. Peki TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, Amasya TOKİ kura sonuçları kazananları…

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI KAZANANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimi il il devam ediyor.

22 Ocak Çarşamba günü TOKİ Amasya kura çekimi ilçelere göre gerçekleştirilmeye saat 13.00’da başladı.

TOKİ kura çekimi sırasıyla Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Sulova ilçesinden devam edecek. TOKİ Amasya kura çekimi henüz tamamlanmadığından kura sonuçları isim listesi yayımlanmadı.

TOKİ Amasya kura çekimi sonuçlarının isim listesi halinde saat 20.00’a kadar paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

AMASYA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ 500 bin konut kampanyası kura sonuçları illere göre evsahibiturkiye.gov.tr kura sonuçları sayfasından ilan ediliyor. Aktif olarak illere tıklandığında doğrudan kura sonucu sayfası yeni sekme olarak açılıyor. Kırmızı renkte olanlar doğrudan kura sonuçları paylaşılan iller olarak yer alıyor. TOKİ Amasya kura sonuçları ilan edildikten sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan Amasya ili sonuçlarına yönlendirilecek.

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

TOKİ Amasya kura çekimine müracaat eden adaylar karşılarındaki ekranda Amasya ilinde inşaa edilecek toplam konutları ve kabul, reddedilen vatandaşları görüntüleyebilir. TOKİ 500 bin konut kampanyasında başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları geçersiz oluyor. Sonuç sorgulama ekranında adayların kura çekiminde sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, tarihi, adı-soyadı- T.C. kimlik numarası, durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarasını görüntüleyebilir.

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ YOĞUN KATILIMLA YAPILIYOR

TOKİ’nin Amasya iline yapacağı konut kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 bin 601 konut için toplam 19 bin 237 kişi başvuru yaptı. En çok başvuru ise 7 bin 851 ile merkez bölgesine oldu. Amasya ilinde konutların ilçe dağılımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MERKEZ 2.100 KONUT

GÖYNÜCEK 126 KONUT

GÜMÜŞHACIKÖY 100 KONUT

HAMAMÖZÜ 45 KONUT

MERZİFON 150 KONUT

SULUOVA 80 KONUT

TOKİ İLLERE GÖRE KURA ÇEKİMİ DEVAM EDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Amasya ilinin kurasının ardından Manisa, Aydın, Giresun illeriyle devam edilecek.

23 Ocak cuma günü Manisa, Kastamonu ve Sivas , 24 Ocak cumartesi günü Aydın ve 25 Ocak pazar günü Giresun ili kura çekimi gerçekleştirilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

500 bin konut kampanyası kapsamında Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Van illeri kura çekimi gerçekleştirilerek sonuçlar erişime açıldı.

