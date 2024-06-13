TOKİ başvurusu için bugün son gün! 7 bin lira taksitle ev sahibi olmak için son fırsat 13 Haziran

13 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:32

TOKİ başvurusu için bugün son gün geldi çattı. 7 bin lira taksitle ev sahibi olmak için son vatandaşlar başvuruları ve süreci takip ediyor.

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş TOKİ aylık 7 bin lira taksitle daire satışı imkanlarını sorguluyor.

Birçok şehirde ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ dar gelirler için fırsat kapısını aralamıştı. 7 bin lira taksitle ev fırsatında son güne gelindi.

Sadece 7 bin TL taksit ödeyerek ev almak için TOKİ başvurularını kaçırmak istemeyen vatandaşlar TOKİ evleri başvuru ekranını araştırıyor.

TOKİ'DEN 7 BİN LİRA TAKSİTLE EV ALMA İMKANI

Kırıkkale'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan projede TOKİ fırsatları dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor.

TOKİ projesinde yer alan 2 oda 1 salon (2+1) konutlar için aylık 6.964,03 TL taksitle ev sahibi olma imkanı için Halk Bankası A.Ş.'nin şehirdeki şubeleri ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.

Kırıkkale Yuva Mahallesi projesinde yer alan 2+1 dairelere sanki kira ödüyormuş gibi sahip olmak için başvurular son kez alınacak. Ardından bu konutların çekilişi ise 13 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

DÜŞÜK PEŞİNAT VE UYGUN TAKSİTLERLE 2+1 TOKİ EVLERİ

Dar gelirli vatandaşlar için 7 bin TL taksitli evlere başvuru bedeli ise sadece 2 bin Türk Lirası olacak.

TOKİ KIRIKKALE YUVA MAHALLESİ PROJESİ BAŞVURU SONUCU

TOKİ'den büyük fırsatı yakalayıp 7 bin TL taksit imkanıyla 2+1 ev sahibi olan asil hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri 27-28 Haziran 2024 olacak. Yedek hak sahipleri ise 8 Temmuz 2024'te sözleşme imzalama hakkı elde edecek.

Toplamda 20 adet TOKİ konutu hak sahiplerinin olacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEME TABLOSU

TOKİ konutlarına yüzde 25 peşinat ödeyerek başvuru yapılacak. Konutların brüt alanı 75.45 metrekare, net alanı ise 59.88 metrekare olacajk.

Fiyatı 1 milyon 114 bin 244 TL ile 1 milyon 384 bin 174 TL arasında değişen evlerin ödeme planı 120 ay vade olacak.

Başvurularınızı Türkiye Halk Bankası şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.