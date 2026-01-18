TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzincan'da inşa edilecek olan 1760 konutun hak sahibini belirlemek için bugün kura çekimi gerçekleştirildi. Saat 11.00'da başlayan kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimine başvuruları kabul edilen 22 bin 361 vatandaş katılım sağladı. En çok başvuru yapılan yer ise 17 bin 265 ile Erzincan merkez oldu. Kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ Erzincan hak sahipleri isim listesi açıklandı. Hak sahipleri belirlenen takvim doğrultusunda anlaşmalı bankalarda konut sözleşmesi imzalayacak. TOKİ Erzincan kura sonuçlarında hak sahibi olamayan vatandaşlar ise 5 bin TL başvuru bedelini başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade alabilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Erzincan kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı merak ediliyor. Peki TOKİ Erincan kura sonuçları duyuruldu mu, nasıl bakılır?

TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026

TOKİ Erzincan kura çekimleri bugün saat 11.00'da Müftülük Konferans Salonu'nda başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Erzincan kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzeridnent akip edilebiliyor. TOKİ Erzincan kura çekimleri henüz sona ermedi. TOKİ Erzincan kura çekimleri henüz sona ermediği için isim listesi paylaşılmadı. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından isim listesi TOKİ'nin "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuçları" adresinden yayınlanacak. Vatandaşlar isim listesini görüntülemek için siteye girdikten sonra "İllere Göre Kura Sonuçlarını Görüntüle" seçeneğine basmaları gerekiyor. Daha sonra burada kırmızı renkte yer alan "Erzincan" seçeneceğine tıklamalılar. Açılan ekranda isim listesine başvuru yaptığınız ilçenin yanında bulunan mavi renkteki "Kura Sonucu" seçeneğine tıkladığınız takdirde TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesine erişebileceksiniz.

TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Erzincan kura çekimi sonucu sorgulamaları e-Devlet ve TOKi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. TOKİ'nin "www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaranız ile TOKİ Erzincan kura çekimi sonucunu sorgulayabilirsiniz. Ancak kura sonuçlarının sona ermesinin ardından hak sahiplerinin sisteme girilmesi belirli bir süre alabilir. Bu yüzden ilk etapta isminiz çıkayabilir. TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek için ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalında bulunan canlı yayını izleyebilirsiniz. TOKİ tarafından yapılan canlı yayın sona erse bile kaydına erişim sağlanabiliyor. Bu sayede TOKİ Erzincan kura sonuçlarına erkenden erişim sağlayabilirsiniz. YouTube'da TOKİ Erzicnan kura çekimini izlemek için ise önce TOKİ'nin resmi kanalına giriş yapmalısınız. Daha sonra buradan "Canlı" seçeneğini seçerek "500 BİN SOSYAL KONUT ERZİNCAN HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı canlı yayın video kaydı aracılığıyla kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ ERZİNCAN KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 500 bin konut projesi kapsamında konutlar 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Erzincan konutlarının da belirlenen tarihlerde teslim edilmeye başlanması bekleniyor. TOKİ tarafındaan Erzincan'da inşa edilecek olan konutların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Merkez - 800 Konut - 17 bin 265 vatandaş başvuru yaptı.

Çayırlı - 47 Konut - 508 vatandaş başvuru yaptı.

İliç - 120 Konut - 408 vatandaş başvuru yaptı.

Kemah - 40 Konut - 260 vatandaş başvuru yaptı.

Kemaliye - 50 Konut - 374 vatandaş başvuru yaptı.

Otlukbeli - 90 Konut -130 vatandaş başvuru yaptı.

Refahiye - 200 Konut - 1367 vatandaş başvuru yaptı.

Tercan - 250 Konut - 1318 vatandaş başvuru yaptı

Tercan Kargın - 100 Konut - 101 vatandaş başvuru yaptı

Tercan Mercan - 63 Konut - 270 vatandaş başvuru yaptı

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE NASIL YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan başvurularda 5 bin TL başvuru ücreti alınmıştı. Hak sahibi olmayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru ücretleri geri iade edilecek. Başvuru ücretleri kura çekimlerinin sonuçlanmasının ardından 5 iş günü içerisinde hak sahibi olmayan vatandaşların başvuru yaparken ücretleri yatırdıkları bankalar aracılığıyla gerçekleşecek.