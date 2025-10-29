Menü Kapat
TGRT Haber
12°
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

TOKİ konut başvurusu yapacaklar dikkat! E-devlet sayfası bile kurmuşlar

TOKİ'nin dev konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Samsunlu bir vatandaş TOKİ başvurusu yapmak için sisteme giriş yaptı ardından parasını kaptırdı. İşte detaylar...

Dolandırıcıların konutları üzerinden kurduğu tuzak pes dedirtti. Sahte TOKİ başvuru safyası sanal ortamda tehlike saçıyor. Başvuru yapmak isteyen Samsunlu bir vatandaş başına geldiği olayını paylaştık.

Samsun’da yaşayan genç bir kız, internette karşısına çıkan sahte TOKİ başvuru sayfası üzerinden yaptığı işlem sonrası 35 bin lira parasını kaptırdığını belirterek savcılığa şikayette bulundu.

TOKİ konut başvurusu yapacaklar dikkat! E-devlet sayfası bile kurmuşlar

''TOKİ EV BAŞVURUSU'' ARAMASI YAPTI

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde ikamet eden ve asgari ücret ile çalışan 29 yaşındaki R.S., 27 Ekim günü internetten "TOKİ ev başvurusu" araması yaptı.

TOKİ konut başvurusu yapacaklar dikkat! E-devlet sayfası bile kurmuşlar

İÇİNE SAHTE E-DEVLET KURMUŞLAR

Karşısına çıkan bir web sitesindeki yönlendirmelere uyan genç kız, sahte sitesi ve sahte TOKİ sitesine TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptı. Daha sonra belirtilen IBAN numaralarına farklı tutarlarda TOKİ başvurusu için iki kez para gönderdi.

TOKİ konut başvurusu yapacaklar dikkat! E-devlet sayfası bile kurmuşlar

SAVCILIĞA GİTTİ

R.S., ilk olarak 19 bin 200 TL, ardından 15 bin 800 TL olmak üzere toplamda 35 bin TL meblağı "Mehmet Karabulut" adına kayıtlı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sistemin sahte olduğunu fark eden genç kız, dolandırıldığını anlayınca bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKİ 500 bin konut için kritik açıklama: Bu kişiler başvuramayacak!
ETİKETLER
#e-devlet
#dolandırıcılık
#toki
#Internet Güvenliği
#Sahte Web Sitesi
#Ekonomi
