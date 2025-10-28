TOKİ 500 bin konut için kritik açıklama: Bu kişiler başvuramayacak!

ARALIK AYINDA KURA ÇEKİLECEK

Kurum, başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekeceğini belirtti. Ankara ve İstanbul'da örnek dairelerin bulunduğunu dile getiren Kurum, isteyenlerin bu daireleri görebileceğini söyledi. Aidattan daha düşük bir taksit ödeneceğinin altını çizen Kurum, taksitlerin Anadolu'da 6 bin 750 liradan İstanbul'da ise 7 bin 313 liradan başlayacağını aktardı.

