TOKİ Niğde kura sonuçları 2026 kazananları listesi! TOKİ Niğde kura sonuçları açıklandı mı( Niğde asıl/yedek aday sorgulama)

TOKİ Niğde kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Niğde ilinde Edikli, Aktaş, Hacıabdullah, Karaatlı, Yeşilgölcük, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik gibi ilçelere konut yapılacak. Niğde ilinde en fazla konut başvurusu merkez bölgesine yapıldı. 1140 konut için başvuru yapan vatandaşlar sayısı 14 bini geçti. TOKİ Niğde kura sonuçlarında hak sahibi olan adaylar, belirlenen tarihlerde bankalarda konut sözleşmesi yapacak. Konut sözleşmesi yapılan konutlar devredilmeyecek. TOKİ Niğde kura çekiminde asıl veya yedek olarak isim listesinde yer almayan adaylar ise 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla başvuru bedellerini geri alabilecek. TOKİ Niğde kura çekimi canlı yayınının başlamasıyla beraber gözler kura sonuçlarına çevrildi. TOKİ Niğde kura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Peki TOKİ Niğde kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Niğde TOKİ kura sonuçlarında son durum…

TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. 29 Ocak Perşembe günü Niğde ili için kura çekimi saat 11.00’da başladı. 2 bin 602 konutun hak sahipleri ilçe ilçe devam ederken sonuçlar henüz belli olmadı. Niğde ili için kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri asıl ve yedek aday olarak duyurulacak. Niğde kura sonuçları, SMS veya farklı bir yöntemle bildirilmeyecek.

TOKİ NİĞDE KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI (TALEP.TOKİ)

TOKİ Niğde kura sonuçları sorgulama ekranı, talep.toki.gov.tr adresinden erişime açılacak. Kuraya katılan hak sahipleri karşılarına gelen ekranda Niğde ilini seçerek sorgulama ekranına gidebilecek. “Kura sonucu “bölümünden adaylar sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, kimlik numarası ve durumlarını görüntüleyebilecek. Alternatif olarak hak sahibi belirleme kura sonuçları doğrudan T.C. kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan kura çekimleri noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. Kura çekimlerini canlı takip etmek isteyenler TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından kura ekranına ulaşabilir. Kura çekimi canlı yayınları, başvuru yapan kişi sayısına göre uzayabiliyor. TOKİ’nin Youtube hesabı aracılığıyla kura çekimini tablet, telefon, bilgisayar veya internet bağlantısı olan cihazlar üzerinden takip edebilirsiniz.

TOKİ NİĞDE İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

NİĞDE MERKEZ 1.140 KONUT

AKTAŞ 73 KONUT

EDİKLİ 50 KONUT

HACIABDULLAH 79 KONUT

KARAATLI 60 KONUT

YEŞİLGÖLCÜK 60 KONUT

ALTUNHİSAR 200 KONUT

BOR 300 KONUT

BOR BAHÇELİ 94 KONUT

BOR ÇUKURKUYU 94 KONUT

BOR KEMERHİSAR 63 KONUT

ÇAMARDI 94 KONUT

ÇİFTLİK 108 KONUT

ÇİFTLİK DİVARLI 126 KONUT

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Niğde ilinin ardından TOKİ’de kura çekimi tüm hızıyla devam edecek. 30 Ocak cuma günü Aksaray, Ordu ve Karabük illerinde kura çekimi düzenlenecek. Cumartesi günü ise Samsun, Nevşehir, Bartın gibi illerin konut kurası hak sahipleri belirlenecek. Şubat ayının ilk haftasında Ankara’da Mart ayında ise İstanbul ilinde kura çekimlerinin yapılması planlanıyor.