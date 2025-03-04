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 | İrem Çınar

TOKİ sosyal konut projesi başlıyor! 0.99 faizli kredi ve 120 aya kadar vade seçeneğiyle ev sahibi olma fırsatı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale süreci tamamlandı ve ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca kişi için büyük bir adım atıldı. Projeye geri sayım başlarken, ödeme planı ve başvuru şartları da netleşti. E-devlet üzerinden yapılacak başvurularda, peşinatsız ödeme, azalan taksit seçenekleri ve düşük faizli kredi fırsatları vatandaşlara sunulacak. İşte TOKİ başvurusu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlar için başlattığı 250 bin konutluk TOKİ projesinin ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Resmi başvuru tarihinin ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Yeni ödeme seçenekleriyle ilgili yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara üç farklı ödeme planı sunulacak. Bu seçenekler şunlar:

1. PEŞİNATSIZ AZALAN TAKSİT MODELİ: Peşinat ödemeden, %0.99 faiz oranı ile 60 ay vadeli ödeme imkanı sunulacak. Bu modelde, taksitler her ay azalan şekilde düzenlenecek.
2. İLK YIL ÖDEMESİZ MODEL: İlk yıl ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Bu modelde, %1.29 faiz oranı ile 60 ay vade seçeneği sunulacak.
3. LEASING DESTEKLİ MODEL: 120 aya kadar esnek ödeme seçenekleri ile Emlak Katılım Bankası'ndan finansman desteği sağlanacak. Peşinat ödemesi yapmadan veya belirli bir peşinatla ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

Bu projeyle, 81 ilde toplamda 4500 konut satışa sunulacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan kampanya kapsamında, şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi ve 312 bin konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca, İlk Evim Projesi'nde 88 bin 743 konut için ihale gerçekleştirilmiş durumda.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 bin konut başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ekranının yakında aktif olması bekleniyor.

Başvuru için belirlenen şartlar şöyle;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak gibi kriterler yer alıyor.
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Sıkça Sorulan Sorular

250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
TOKİ'nin sosyal konut projeleri için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Ancak, başvuru sürecinin 2025'in ilerleyen dönemlerinde duyurulması bekleniyor.
ETİKETLER
#toki
#toki konutları
#konut projesi
#sosyal konut projesi
#Dar Gelirli Konut
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#Ekonomi
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