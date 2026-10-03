Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yüzde 25 indirim kampanyasına dair açıklama yayınladı.

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HABERİN ÖZETİ TOKİ'de borç kapatma fırsatı: Yüzde 25 indirimin şartları açıklandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen hak sahiplerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar net %25 indirim kazanıyor. Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az %25'ini peşin ödeyerek kısmi indirimden faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının son başvuru tarihi 19 Ekim'dir. Geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyadan yararlanamayacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi için ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge ve güncel DASK sigortası poliçesi teslimi şartı aranıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen yüzde 25 indirim kampanyası, ilk günden itibaren alıcılardan ilgi görüyor.

Borcunu peşin ödeyip tapuyu elde etmek isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar, net yüzde 25 indirim kazanıyor.

Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapmaları halinde, yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirim oranından kısmi olarak faydalanabiliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ UYARISI

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

TAPU İÇİN GEREKENLER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi yapılacağından, bankaya başvuru yaparken ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin teslim edilmesi şartı aranıyor.

Borç bakiyesini kapatarak indirimden faydalanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.

19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanmak mümkün olmayacağından, tapusuna kavuşmak isteyen vatandaşların belirtilen tarihe kadar banka şubelerine başvuru yapması gerekiyor.