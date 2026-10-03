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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:30

TOKİ'de borç kapatma fırsatı: Yüzde 25 indirimin şartları açıklandı

TOKİ'nin yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular sürüyor. Borcunu tamamen kapatanların yanı sıra kısmi ödeyenlerin de yararlanabileceği kampanyada detaylar açıklandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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TOKİ'de borç kapatma fırsatı: Yüzde 25 indirimin şartları açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu İdaresi Başkanlığı () yüzde 25 indirim kampanyasına dair açıklama yayınladı.

HABERİN ÖZETİ

TOKİ'de borç kapatma fırsatı: Yüzde 25 indirimin şartları açıklandı

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen hak sahiplerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar net %25 indirim kazanıyor.
Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az %25'ini peşin ödeyerek kısmi indirimden faydalanabiliyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının son başvuru tarihi 19 Ekim'dir.
Geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyadan yararlanamayacak.
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi için ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge ve güncel DASK sigortası poliçesi teslimi şartı aranıyor.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen yüzde 25 , ilk günden itibaren alıcılardan ilgi görüyor.

Borcunu peşin ödeyip tapuyu elde etmek isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar, net yüzde 25 indirim kazanıyor.

Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapmaları halinde, yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirim oranından kısmi olarak faydalanabiliyor.

TOKİ'de borç kapatma fırsatı: Yüzde 25 indirimin şartları açıklandı

SON BAŞVURU TARİHİ UYARISI

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve alıcıları, 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

TOKİ'de borç kapatma fırsatı: Yüzde 25 indirimin şartları açıklandı

TAPU İÇİN GEREKENLER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi yapılacağından, bankaya başvuru yaparken ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin teslim edilmesi şartı aranıyor.

Borç bakiyesini kapatarak indirimden faydalanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.

19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanmak mümkün olmayacağından, tapusuna kavuşmak isteyen vatandaşların belirtilen tarihe kadar banka şubelerine başvuru yapması gerekiyor.

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#toki
#konut
#iş yeri
#indirim kampanyası
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#Ekonomi
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