TOKİ'den 46 ilde arsa satışı... 383 taşınmaz açık artırmada: Kritik İstanbul detayı

10,3 MİLYAR TL’LİK PORTFÖY SATIŞTA

TOKİ’nin satışa sunduğu taşınmazların toplam büyüklüğü 1 milyon 684 bin 690 metrekareyi, muhammen bedeli ise 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lirayı buluyor.

Satışa çıkarılan arsalar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan gibi geniş bir yelpazedeki kullanım nitelikleriyle yatırımcıların beğenisine sunuluyor.