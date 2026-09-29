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TOKİ'den 46 ilde arsa satışı... 383 taşınmaz açık artırmada: Kritik İstanbul detayı

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:30
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TOKİ'den 46 ilde arsa satışı... 383 taşınmaz açık artırmada: Kritik İstanbul detayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde dev bir arsa satış hamlesi başlatıyor. 46 ilde yer alan toplam 383 arsa, 29-30 Eylül tarihlerinde açık artırma usulüyle yeni sahiplerini bulacak. Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânının sunulduğu satışlarda, peşin alımlara özel %15 indirim uygulanacak.

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TOKİ'den 46 ilde arsa satışı... 383 taşınmaz açık artırmada: Kritik İstanbul detayı

10,3 MİLYAR TL’LİK PORTFÖY SATIŞTA

TOKİ’nin satışa sunduğu taşınmazların toplam büyüklüğü 1 milyon 684 bin 690 metrekareyi, muhammen bedeli ise 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lirayı buluyor.

Satışa çıkarılan arsalar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan gibi geniş bir yelpazedeki kullanım nitelikleriyle yatırımcıların beğenisine sunuluyor.

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TOKİ'den 46 ilde arsa satışı... 383 taşınmaz açık artırmada: Kritik İstanbul detayı

48 AY VADE VEYA %15 PEŞİN İNDİRİMİ İMKÂNI

Açık artırma kapsamında gayrimenkul sahibi olmak isteyen alıcılara cazip ödeme koşulları sağlanıyor:

  • Vadeli Satış: Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğiyle arsalar satın alınabilecek.
  • Peşin Satış: Belirlenen bazı taşınmazların peşin ödemelerinde yatırımcılara yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak.

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TOKİ'den 46 ilde arsa satışı... 383 taşınmaz açık artırmada: Kritik İstanbul detayı

İSTANBUL VE ANKARA DÂHİL 46 İLİ KAPSIYOR

Dev arsa satışı Türkiye'nin dört bir yanındaki 46 ilde gerçekleşecek:

Satış Yapılacak İller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak.

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TOKİ'den 46 ilde arsa satışı... 383 taşınmaz açık artırmada: Kritik İstanbul detayı

HEM SALONDAN HEM İNTERNETTEN TEKLİF VERİLEBİLECEK

Açık artırma oturumları 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da iki ayrı merkezde eş zamanlı olarak düzenlenecek:

  • Ankara: Bilkent Otel
  • İstanbul: TOKİ İstanbul Hizmet Binası

 

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TOKİ'den 46 ilde arsa satışı... 383 taşınmaz açık artırmada: Kritik İstanbul detayı

Ayrıca salonlara katılamayacak olan yatırımcılar, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden çevrim içi (online) olarak da teklif sunabilecek. Satışa dair detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresi ile 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

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