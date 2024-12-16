TOKİ'den büyük fırsat! 51 ilde 607 arsa satışa çıkacak: Ödeme planı belli oldu

16 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:28

TOKİ, 51 ilde toplam 607 arsayı satışa sunuyor. İki gün sürecek açık artırma ile alıcılar, Ankara ve İstanbul’daki etkinliklere çevrim içi olarak da katılabilecek. Arsaların satışı için yüzde 25 peşinat ödeme şartı bulunuyor. İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar...

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TOKİ​, Türkiye​ genelinde 51 ilde toplam 607 arsayı açık artırma​ yöntemiyle satışa sunuyor. Bu büyük satış, 24 ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilecek. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok farklı ilde yer alan arsalar için açık artırma düzenlenecek. Alıcıların açık artırmaya katılabilmeleri için katılım teminatı ödemesi gerekiyor. Satın alma işlemi gerçekleştiğinde, satış bedelinin yüzde 25’i peşinat olarak ödenecek, geri kalan tutar ise 24 ay vade ile taksitlendirebilecek.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ VE İL DAĞILIMLARI

24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

AÇIK ARTIRMA YERLERİ VE KATILIM SEÇENEKLERİ

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece.

Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya.

Ayrıca, açık artırmaya çevrim içi katılım da mümkün olacak. Böylece fiziken katılamayan alıcılar da bu fırsattan faydalanabilecek.

ARSA​ ALIMINDA ÖDEME PLANI

TOKİ, arsa alıcılarına cazip bir ödeme planı sunuyor. Alıcılar, satış bedelinin yüzde 25’ini peşinat olarak ödedikten sonra kalan tutarı 24 ay vade ile ödeyebilecek. Bu kapsamlı satış, hem yatırımcılar hem de arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Açık artırmaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, TOKİ'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ilgili hizmet noktalarından bilgi alabilirler.