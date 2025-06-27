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 | İrem Çınar

TOKİ'den büyük fırsat! Ayda 8 bin TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz: Elini çabuk tutanlar konut sahibi olacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Kıyıda köşede birikmişi olan ve ev hayali kuranlara TOKİ'den yeni bir müjde geldi. TOKİ, Bartın’da 2+1 ve 3+1 daireleri 180 ay vade ve 8 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuyor. Başvurular 1-11 temmuz arasında alınacak, tapular ise temmuz sonunda teslim edilecek.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 16:54

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için yeni projelerini birbiri ardına duyurmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve Bartın başta olmak üzere pek çok ilde hayata geçirilen projeler, özellikle artan kira fiyatları karşısında kalıcı çözüm arayan aileler için umut oluyor.

TAKSİTLER 8.000 TL’DEN BAŞLIYOR

Yeni konut satışlarında 2+1 daireler için 8.000 TL, 3+1 daireler için ise 11.000 TL’den başlayan taksit seçenekleri sunuluyor. 120, 180 ve 240 ay gibi uzun vadeli ödeme imkanları ile alıcılar, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatına kavuşuyor.

TOKİ'den büyük fırsat! Ayda 8 bin TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz: Elini çabuk tutanlar konut sahibi olacak

BARTIN ULUS’TA YENİ PROJE: 56 KONUT SATIŞTA

TOKİ’nin Bartın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi’nde başlattığı yeni projede 56 konut ve 6 ticari ünite yer alıyor. Bu dairelerin 35’i 2+1, 21’i ise 3+1 olarak tasarlandı. Projede:

2+1 konutlar, 173.342 TL peşinat ve 180 ay vade ile aylık 8.667 TL taksitle,

3+1 konutlar ise 228.745 TL peşinat ve yine 180 ay vade ile aylık 11.437 TL taksitle satışa sunulacak.

TOKİ'den büyük fırsat! Ayda 8 bin TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz: Elini çabuk tutanlar konut sahibi olacak

BAŞVURU SÜRECİ VE KURA DETAYLARI

Projeye başvurular 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Temmuz 2025'te sona erecek. Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek ve 10.000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekecek.

Kura çekimi: 21 Temmuz 2025

SÖZLEŞME TARİHLERİ

Asil hak sahipleri için: 28-31 Temmuz 2025

Yedek hak sahipleri için: 7-8 Ağustos 2025

Asil hak sahiplerinin işlemlerini tamamlamaması halinde, kalan konutlar yedek başvuru sahiplerine sunulacak.

TOKİ'den büyük fırsat! Ayda 8 bin TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz: Elini çabuk tutanlar konut sahibi olacak

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ’nin kriterlerine göre başvuruda bulunacak kişilerin:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Ayrıca, başvuru yalnızca başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının adına bir kez yapılabiliyor. Aynı haneden birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacak.

TAKSİT ARTIŞLARI MEMUR ZAMMINA ENDEKSLİ

Konut ödemeleri, yüzde 10 peşinat sonrası kalan borcun 180 aya bölünmesiyle yapılacak. Taksit tutarları ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaşlarına yapılan son 6 aylık zam oranı doğrultusunda güncellenecek.

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#Konut Sahipliği
#Ekonomi
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