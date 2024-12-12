TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Aylık 13 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

12 Aralık 2024 14:21 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:37

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmaya devam ediyor. TOKİ, Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga Beldesi’nde yeni bir konut projesi hayata geçiriyor. 5 adet 2+1 dairenin kura yöntemiyle satışa sunulacağı projede, aylık 13.425 TL taksit fırsatıyla ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga’da, Orta Gelir Konut Grubu (OGG) kapsamındaki yeni projesiyle dikkat çekti. Proje, 104 konut ve 1 büfeden oluşan modern tasarımı, çevre düzenlemesi ve tamamlanmış altyapısıyla bölge halkına hem bireysel kullanıcılar hem de yatırımcılar için cazip bir yaşam alanı sunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE KOLAYLIKLAR

Projeye başvurular, Halkbank’ın Biga Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle hak kazananlar, aynı şube aracılığıyla sözleşmelerini imzalayabilecek. Süreç boyunca dijital altyapı ve noter onaylı sistemlerden faydalanılarak başvuru ve ödeme işlemleri kolaylaştırılacak.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ

Projedeki daireler için aylık 13.425 TL taksitlerle ödeme imkânı sunulacak. peşinat oranları ve toplam konut bedelleri başvuru sürecinde açıklanacak. Düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle vatandaşların bütçelerini zorlamadan ev sahibi olması hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru sahiplerinin, TOKİ’nin belirlediği gelir kriterlerine uygun olması ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekiyor. Kura çekimi sonrası hak kazananların, sözleşmelerini belirtilen tarihlerde imzalaması şart koşuluyor. Karabiga TOKİ projesi, yalnızca uygun fiyatlı konut sahibi olma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Biga’nın sosyal ve ekonomik yapısına da katkıda bulunuyor. Modern yaşam alanları ve avantajlı ödeme koşullarıyla bu proje, hem dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hem de bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak.