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 | İrem Çınar

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ayda 12 bin TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar Gökçe Mahallesi’nde hayata geçirdiği projede 2+1 ve 3+1 tipinde toplam 138 konutu kura yöntemiyle satışa çıkarıyor. Başvurular, 10-17 Haziran 2025 tarihleri arasında Halkbank şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 10:54

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar’da hayata geçirdiği yeni konut projesiyle vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânı sunuyor. Projede yer alan daireler yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle satışa çıkarılıyor. Aylık taksit tutarları ise dairelerin büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Buna göre ödemeler, 12.000 TL ile 22.500 TL arasında değişiyor. 2+1 daireler için yaklaşık 570.000 TL peşinat ödenmesi gerekirken, 3+1 dairelerde bu tutar 880.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ayda 12 bin TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

KURA 23 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Satış sürecinin en önemli adımı olan kura çekimi, 23 Haziran 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda ev almaya hak kazananlar, 7-18 Temmuz tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek. Yedek listede yer alan vatandaşlar ise 28-30 Temmuz tarihlerinde sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ayda 12 bin TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

TOKİ, başvuruda bulunacak kişiler için bazı kriterler belirledi:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Afyonkarahisar’da en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
  • Başvuru sahibinin, eşinin ya da çocuklarının üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması
  • Daha önce TOKİ’den konut almamış olmak

Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek. Başvuru esnasında 10.000 TL ödeme alınacak. Bu tutar, konut almaya hak kazanılması durumunda peşinat bedelinden düşülecek.

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ayda 12 bin TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

TESLİMAT 36 AYDA YAPILACAK

TOKİ, projedeki konutların anahtar teslimini 36 ay içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Teslim aşamasında KDV ödemesi alınacak ve konut sahipleri aidat ile ortak giderlerden sorumlu olacak. Aylık taksit ödemeleri, Ağustos 2025 itibarıyla başlayacak. Bu ödemeler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında güncellenecek.

CAYMA VE İPTAL HAKLARI

Sözleşme imzalandıktan sonra 14 gün içinde cayma hakkı bulunuyor. Ayrıca, daire teslim edilene kadar sözleşmeden dönme imkânı da sunuluyor. Satış işlemleri sırasında banka, yüzde 0,5 oranında komisyon ve bu komisyon üzerinden yüzde 5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

TOKİ nedir açıklaması?
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.
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