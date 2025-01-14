TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ucuz ev arayan acele etsin: Aylık 6 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

14 Ocak 2025 15:22 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:43

TOKİ, Gaziantep Yavuzeli’nde uygun fiyatlı konut projesiyle ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat kapısını aralıyor. Hayata geçirilecek yeni proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler, avantajlı ödeme planlarıyla satışa sunulacak.

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TOKİ, Gaziantep​'in Yavuzeli ilçesi Cingife Mahallesi'nde hayata geçirilecek yeni bir proje kapsamında 392 konut ve bir adet büfenin inşasını planlıyor. Bu proje dahilinde 196 konutun satışa sunulacağı açıklandı. Satışa çıkarılan dairelerin 11’i 2+1, 185’i ise 3+1 olarak tasarlandı.

FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

2+1 daireler için en düşük peşinat tutarı 155.003,49 TL olarak belirlenirken, 240 ay vade ile 5.812,63 TL’den başlayan taksit imkanı sunuluyor. 3+1 dairelerin fiyatları ise 178.503,61 TL peşinat ve 6.693,89 TL’den başlayan taksitlerle alıcılarını bekliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Konut başvuruları, 27 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden gerçekleştirilecek başvurular için 2.000 TL başvuru bedeli ödenmesi gerekiyor. Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmaları şartı aranıyor. Ayrıca, her hane halkı yalnızca bir başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

KURA VE SÖZLEŞME SÜRECİ

Satışa sunulan konutlar için kura çekimi 7 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda hak kazanan asil ve yedek hak sahipleri, belirlenen tarihlerde sözleşmelerini imzalayabilecek. Asil hak sahipleri için sözleşme imzalama süresi 17 Şubat 2025 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında, yedek hak sahipleri için ise 10 Mart 2025 ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında olacak. Asil hak sahiplerinin işlemleri tamamlandıktan sonra, kalan konutlar yedek hak sahiplerine sunulacak.