TOKİ'den nisan jesti! 595.628 TL'si olan ev sahibi olacak: Başvurular bugün başladı

TOKİ, dar gelirliler için bahar fırsatını duyurdu. 20 adet 2+1 daireyi uygun fiyattan satışa sunacak. Konut başvuruları 10-16 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Evler yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeli taksit seçenekleri ile dar gelirlilere ilaç olacak. Detaylı bilgi için TOKİ resmi sitesi veya Halk Bankası şubesi hizmet verecek.
TOKİ, yeni kampayası için müjdeyi verdi. Konya Seydişehir'de 20 adet 2+1 sosyal konutu satışa çıktı. Başvurular bugün başladı. Avantajlı fiyatlarla konuta sahip olmak için son başvuru 16 Nisan olacak. Kayıtlar Halk Bankası Konya şubeleri aracılığıyla alınacak.
Ev sahibi olmak isteyenler için dört gözle beklenen müjde geldi. TOKİ nisan ayı kampanyasını Konyalılar için açıkladı. Dar gelirliye umut olacak kampanya avantajlı fiyatlarla ev sahibi yapacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Konya Seydişehir Gökçehöyük Mahallesi’nde 20 adet sosyal konutu satışa sundu. Uygun ödeme koşulları ve kura sistemiyle ev sahibi olma fırsatı bugün başladı.
Başvuru tarihleri ve şartlar şöyle;
Tip: 2+1 daire
Ödeme Planı ve Maliyet Detayları
Nüfus kayıt örneği veya adrese dayalı ikamet belgesi şart.
Ayrıntılı bilgi için TOKİ’nin resmi internet sitesi veya Halk Bankası Konya şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.