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 | Kübra Çelepi

TOKİ'den nisan jesti! 595.628 TL'si olan ev sahibi olacak: Başvurular bugün başladı

TOKİ, dar gelirliler için bahar fırsatını duyurdu. 20 adet 2+1 daireyi uygun fiyattan satışa sunacak. Konut başvuruları 10-16 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Evler yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeli taksit seçenekleri ile dar gelirlilere ilaç olacak. Detaylı bilgi için TOKİ resmi sitesi veya Halk Bankası şubesi hizmet verecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 16:01

TOKİ, yeni kampayası için müjdeyi verdi. Konya Seydişehir'de 20 adet 2+1 sosyal konutu satışa çıktı. Başvurular bugün başladı. Avantajlı fiyatlarla konuta sahip olmak için son başvuru 16 Nisan olacak. Kayıtlar Halk Bankası Konya şubeleri aracılığıyla alınacak.

TOKİ'den nisan jesti! 595.628 TL'si olan ev sahibi olacak: Başvurular bugün başladı

TOKİ'DEN DAR GELİRLİYE KONUT JESTİ

Ev sahibi olmak isteyenler için dört gözle beklenen müjde geldi. TOKİ nisan ayı kampanyasını Konyalılar için açıkladı. Dar gelirliye umut olacak kampanya avantajlı fiyatlarla ev sahibi yapacak.

TOKİ'den nisan jesti! 595.628 TL'si olan ev sahibi olacak: Başvurular bugün başladı

SEYDİŞEHİR’DE 20 SOSYAL KONUT SATIŞTA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Konya Seydişehir Gökçehöyük Mahallesi’nde 20 adet sosyal konutu satışa sundu. Uygun ödeme koşulları ve kura sistemiyle ev sahibi olma fırsatı bugün başladı.

Başvuru tarihleri ve şartlar şöyle;

  • Tarih Aralığı: 10-16 Nisan 2025
  • Başvuru Yeri: Halk Bankası Konya şubeleri
  • Kimler Başvurabilir?: Seydişehir ilçe nüfusuna kayıtlı ya da son 1 yıldır ilçede ikamet edenler
TOKİ'den nisan jesti! 595.628 TL'si olan ev sahibi olacak: Başvurular bugün başladı

UYGUN FİYATA EV ALMA İMKANI

Tip: 2+1 daire

  • Alan: 86,2 m² brüt / 68,76 m² net
  • Satış Yöntemi: Kura ile hak sahipliği

Ödeme Planı ve Maliyet Detayları

  • Peşinat: %25 (2.382.513 TL'lik daire için 595.628 TL)
  • Vade: 120 ay (10 yıl)
  • Aylık Taksitler: 12.670 TL – 15.187 TL arası
  • Taksit Güncelleme: Yılda 2 kez, memur maaş zammına göre
  • KDV: Satış bedeline dahil değil, teslimde ödenecek
TOKİ'den nisan jesti! 595.628 TL'si olan ev sahibi olacak: Başvurular bugün başladı
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TOKİ BAŞVURU BELGELERİNİ HAZIRLAYIN

Nüfus kayıt örneği veya adrese dayalı ikamet belgesi şart.

  • Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2025

Ayrıntılı bilgi için TOKİ’nin resmi internet sitesi veya Halk Bankası Konya şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.

TOKİ'den nisan jesti! 595.628 TL'si olan ev sahibi olacak: Başvurular bugün başladı
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