TOKİ'den yatırımcılara büyük fırsat! 41 İlde arsa satışı yapılacak: Peşinat ve vade şartları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ, toprak sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor. 41 ilde toplam 310 arsa açık artırma yöntemiyle satışa çıkıyor. Uygun ödeme seçenekleri ve cazip fiyatlarla dikkat çeken bu arsalar için satış tarihleri de netleşti. İşte TOKİ’nin arsa satışına dair merak edilen tüm ayrıntılar ve satış yapılacak iller...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcıları ve kendi toprağının sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. TOKİ, toplamda 41 ilde yer alan çeşitli niteliklerdeki 310 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor.

ARSA SATIŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından satışa sunulacak arsalar, 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmalarla sahiplerini bulacak. Açık artırmalar saat 10.30’da Ankara’daki Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Katılım sağlamak isteyenler, dilerlerse internet üzerinden de www.emlakmuzayede.com.tr adresi aracılığıyla teklif verebilecekler.

ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

Arsa almak isteyenler için çeşitli ödeme seçenekleri sunuluyor:

%25 peşinat ve 48 ay vade

%40 peşinat ve 36 ay vade

Ayrıca peşin ödemeyi tercih edenler için %15 indirim uygulanacak.

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

Toplam muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 TL olan, yaklaşık 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki arsalar şu illerde yer alıyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ.

Satışa sunulan arsalar; konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve sosyal kültürel tesis alanları gibi farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak planlandı.