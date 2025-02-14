TOKİ'den yatırımcılara büyük fırsat! 50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor: Tarihler belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 50 farklı ilde bulunan 834 arsayı satışa çıkarıyor. Müzayede yöntemiyle gerçekleştirilecek satış, 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak. Katılımcılar, Ankara ve İstanbul’daki belirlenen merkezlerden ya da çevrim içi olarak teklif verebilecekler.

MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ’nin düzenleyeceği müzayede için iki ayrı merkez belirlendi:



İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya

Ayrıca, fiziki olarak katılım sağlayamayan yatırımcılar çevrim içi platform üzerinden de teklif verebilecekler.

SATIŞA SUNULAN ARSALAR HANGİ İLLERDE?

TOKİ, arsa satışıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki yatırımcılara fırsat sunuyor. İşte satışa çıkarılacak illerden bazıları:



Marmara: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Bilecik

Ege: İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli

Akdeniz: Antalya, Adana, Mersin, Isparta, Burdur

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Çankırı

Karadeniz: Çorum, Karabük, Düzce, Giresun, Amasya, Bayburt

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Batman

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE İNDİRİMLER

TOKİ, yatırımcılar için esnek ödeme planları sunarak cazip koşullar sağlıyor:

%25 Peşinat – 48 Ay Vade

6 ayda bir uygulanacak ÜFE artışı en fazla %12,5 olacak.

Yıllık ÜFE artış oranı %25’i geçmeyecek.

%40 Peşinat – 36 Ay Vade

6 ayda bir uygulanacak ÜFE artışı en fazla %7,5 olacak.

Yıllık ÜFE artış oranı %15’i aşmayacak.

Peşin ödeme yapanlara %15 indirim avantajı sunuluyor.

KİMLER MÜZAYEDEYE KATILABİLİR?

Arsa satın almak isteyen herkes müzayedeye katılım sağlayabilir. Adaylar, belirlenen tarihlerde İstanbul veya Ankara’daki merkezlere giderek ya da çevrim içi platform üzerinden teklif verebilir. En yüksek teklifi sunan alıcılar arsaların yeni sahibi olacak.



YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

TOKİ’nin düzenlediği bu geniş kapsamlı arsa satışı, yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Esnek ödeme seçenekleri, uzun vadeli taksit imkanları ve peşin alımlarda sunulan indirim avantajı ile arsalar büyük ilgi görüyor.