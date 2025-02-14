TOKİ'den yatırımcılara büyük fırsat! 50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor: Tarihler belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 50 farklı ilde bulunan 834 arsayı satışa çıkarıyor. Müzayede yöntemiyle gerçekleştirilecek satış, 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak. Katılımcılar, Ankara ve İstanbul’daki belirlenen merkezlerden ya da çevrim içi olarak teklif verebilecekler.
TOKİ’nin düzenleyeceği müzayede için iki ayrı merkez belirlendi:
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya
Ayrıca, fiziki olarak katılım sağlayamayan yatırımcılar çevrim içi platform üzerinden de teklif verebilecekler.
TOKİ, arsa satışıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki yatırımcılara fırsat sunuyor. İşte satışa çıkarılacak illerden bazıları:
Marmara: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Bilecik
Ege: İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli
Akdeniz: Antalya, Adana, Mersin, Isparta, Burdur
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Çankırı
Karadeniz: Çorum, Karabük, Düzce, Giresun, Amasya, Bayburt
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Batman
TOKİ, yatırımcılar için esnek ödeme planları sunarak cazip koşullar sağlıyor:
%25 Peşinat – 48 Ay Vade
6 ayda bir uygulanacak ÜFE artışı en fazla %12,5 olacak.
Yıllık ÜFE artış oranı %25’i geçmeyecek.
%40 Peşinat – 36 Ay Vade
6 ayda bir uygulanacak ÜFE artışı en fazla %7,5 olacak.
Yıllık ÜFE artış oranı %15’i aşmayacak.
Peşin ödeme yapanlara %15 indirim avantajı sunuluyor.
Arsa satın almak isteyen herkes müzayedeye katılım sağlayabilir. Adaylar, belirlenen tarihlerde İstanbul veya Ankara’daki merkezlere giderek ya da çevrim içi platform üzerinden teklif verebilir. En yüksek teklifi sunan alıcılar arsaların yeni sahibi olacak.
TOKİ’nin düzenlediği bu geniş kapsamlı arsa satışı, yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Esnek ödeme seçenekleri, uzun vadeli taksit imkanları ve peşin alımlarda sunulan indirim avantajı ile arsalar büyük ilgi görüyor.