Toplu iş sözleşmesi imzalandı! Yüzde 54 zam

Özçelik İş Sendikası ile KARDEMİR A.Ş Yönetimi arasında üç aydır devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Kardemir 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeyle, ücretlerde iş yeri ortalamasına yüzde 54,38 artış yapıldı. Sosyal yardımlarda ise ortalama yüzde 100'ün üzerinde artış sağlandı.

Toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kardemir, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan 17. dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşme ile çalışanların ücretlerinde iş yeri ortalamasına göre yüzde 54,38 artış yapıldı. Sosyal yardımların tamamında ortalama yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONUÇLANDI

Kardemir 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan 17. dönem toplu iş sözleşmesini imzayı attı. Sözleşmeyle, 31 Aralık 2024'teki ücretlere ilk altı aylık dönem için iş yeri ortalamasına yüzde 54,38, ikinci altıncı ayda enflasyon oranında, üçüncü ve dördüncü altı aylarda ise enflasyon oranının üzerine yüzde 2'lik zam yapıldı. Sözleşmeyle, sosyal yardımların tamamında ortalama yüzde 100'ün üzerinde artış sağlandı.