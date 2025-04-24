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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Toplu sözleşme olmadı! Metro İstanbul çalışanları grev kararı aldı

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından grev kararı alındı. Çalışanlar, karar sonrası halay çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 22:59

İstanbul'da Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol - İş) ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sürdürülen 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı.

ANLAŞMA ÇIKMAYINCA GREV KARARI ALINDI

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından atanan arabuluculuk süresi içerisinde de sözleşme imzalanmamasının ardından sendika yönetim kurulu tarafından grev kararı alındı.

İstanbul Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde Metro İstanbul çalışanları toplandı.

Toplu sözleşme olmadı! Metro İstanbul çalışanları grev kararı aldı

ÇALIŞANLAR HALAY ÇEKTİ

Sendikanın şube başkanı Resul Aktaş, Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş yerlerinde grev kararı alındığını söyledi. Konuşma sonunda "Grev İlanı" başlıklı bildirge genel müdürlük camına asıldı. Konuşmanın ardından çalışanlar alanda halay çekerek eylemlerine devam etti.

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#istanbul
#toplu iş sözleşmesi
#sendika
#metro istanbul
#Grev Kararı
#Demiryol - İş
#Ekonomi
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