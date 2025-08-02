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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Toplu sözleşme protokolü imzalandı: Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona geldiklerini belirtti. Görüşmelerin uzun bir zamana yayıldığını söyleyen Işıkhan, "Sonunda belirli bir aşamaya ulaştık ve protokolü imzaladık" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, önümüzdeki dönemde memurlarla yapılacak toplu sözleşme sürecine odaklanacaklarını söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 16:51

, 2025-2026 dönemini kapsayan ve yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalandığını duyurdu. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıya ve heyetlerinin yanı sıra, ilgili sendika temsilcileri de katıldı.

Toplu sözleşme protokolü imzalandı: Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama

Görüşmeleri yaklaşık yedi aydır devam eden protokol süreci, uzlaşmayla sonuçlandı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile mutabakat sağlandı.

Toplu sözleşme protokolü imzalandı: Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama

ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Protokol kapsamında kamu işçilerine yönelik 2025 yılı ücret artış takvimi de netleşti:

  • 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24 zam,
  • İkinci 6 ay için yüzde 11 zam ve günlük 50 TL seyyanen artış,
  • 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 10 zam,
  • İkinci 6 ayında ise yüzde 6 zam yapılacak.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ için ayrı ayrı hazırlanan ancak içeriği aynı olan protokollerin imzalanmasının ardından Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplu sözleşme protokolü imzalandı: Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama

"SOSYAL DİYALOG HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ OLDU"

Bakan Işıkhan, konuşmasında uzun süredir devam eden görüşmelerin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, “Bu süreci sosyal diyalog anlayışıyla yürüttük. Sendikalarımızla istişare içinde ilerledik. Geldiğimiz noktanın için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ayrıca önümüzdeki günlerde memurlar için gerçekleştirilecek sürecine de aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Toplu sözleşme protokolü imzalandı: Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama

"ANLAŞMA, EKONOMİK GERÇEKLER GÖZETİLEREK YAPILDI"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yapılan görüşmelerin sonucunda çalışanlar adına önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, “Grev kararı almadan masa başında anlaşmaya varmamız önemliydi. Temsil ettiğimiz kesimin sofrasına bir lokma fazla koyabilmek için mücadele ettik” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise, müzakere sürecinde hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadıklarını belirterek, “Şartların farkındayız. Elbette herkesin beklentisi tam anlamıyla karşılanmadı. Ancak bu anlaşma, ekonomik gerçekler gözetilerek yapıldı” ifadelerini kullandı.

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#TÜHİS
#Ekonomi
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