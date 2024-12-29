Toplu sözleşme süreci başladı! Kamu işçisi ve memurlar dört gözle bu haberi bekliyor

29 Aralık 2024 13:00 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:35

Milyonlarca kamu işçisi ve memuru toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için gözlerini 2025 yılına çevirdi. Toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayında başlayacak. Emekliler, özellikle memur emeklileri, memur toplu sözleşmelerine paralel olarak zam alıyor. 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş ve aylık zamlarını belirleyecek iş sözleşmesi görüşmeleri için hazırlıklar yeni yıla günler kala başladı.

Memur emeklileri ile en düşük memur maaşı zam hesaplama tablosu belli oldu! İşte yeni memur aylıkları

Memur emeklileri ile en düşük memur maaşı zam hesaplama tablosu belli oldu! İşte yeni memur aylıkları

Memurlar ve kamu işçileri ocak ayında alacakları sözleşme zammı ve enflasyon​ farkına ek olarak refah payı bekliyor. Memur toplu sözleşme görüşmeleri için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ocak zammının ardından toplu sözleşme süreci aralık ayında yeniden başlayacak. Ağustos ayında başlayacak olan memur toplu sözleşme görüşmelerinde, 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş ve aylık zamları masaya yatırılacak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN GERİ SAYIM

2025 ve 2026 yıllarında geçerli olacak zam​ oranını belirleyecek olan sözleşmede hükümet ile masaya oturulacak ve yeni oranlar üzerinden pazarlık başlayacak. Memur, memur emeklileri ve kamu işçileri memur toplu sözleşmelerine paralel olarak zam alacak.

Ocak ayında, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11-12 oranında zam yapılması bekleniyor.

2 yıllık olan sözleşme son olarak Mayıs 2023’te imzalanmıştı. 2025 yılında yeni sözleşme imzalanacak. Görüşmelerde memur ile memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarında alacakları zam oranları belirlenecek. Gelecek yıl sadece yüzde 6+5 toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar, 2026 yılı için yüksek zam talep edeceklerini duyurdu.

Türkiye'deki yaklaşık bir milyon kamu işçisi ve milyonlarca memur, 2025 Mayıs ayında sona erecek olan toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlıklara başladı.

İlk olarak kamu işçileri, ardından ise memurlar, zam oranlarını belirlemek amacıyla hükümetle masaya oturacak.