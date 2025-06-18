Torba Kanun emekli ve memur maaşını etkileyecek mi? İsa Karakaş açıkladı: 1 Temmuz son tarih

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Meclis'e yeni sunulan Torba Kanun kapsamı hakkında TGRT Haber'e özel bilgi verirken, en düşük emekli maaşı düzeltmesi, kamu işçileri sözleşmeleri, memur maaşı ve enflasyon rakamlarına etkisi hakkında açıklama yaptı. İşte kritik detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Meclis'e yeni sunulan Torba Kanun içerisinde yer alan maddeler hakkında TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Karakaş, Torba Kanun'da şu an için emekli ve memur maaşları için bir düzenleme maddesi olmadığını ancak kanuna eklenecek ek maddeler olabileceğini belitti.

Karakaş, "Kamu işçileri 6 aydır enflasyonun altında maaş alıyorlar. Toplu sözleşme görüşmeleri çalışanları, memurları ve emeklileri de etkileyecek. Vergi dilimleri ile ilgili bir iyileştirme olduğu zaman herkese olumlu yansıyacak. Hükümet teklifini yüzde 16 olarak veriyor. Yeniden toplanan komisyondan da bir sonuç çıkmayacak." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME GELİR Mİ?

Karakaş, "En düşük emekli maaşı 14.469 TL. Ortalama olarak taban üzerinden güncelleme olursa, Haziran itibarıyla en düşük emekli maaşı 16.850 TL olur. Bunun için hükümetin ilave bir yasa teklifi vermesi gerekiyor. Meclis 1 Temmuz’da kapanıyor. Bu tarihle birlikte zam zora girmiş olur." dedi.

Hükümetin son kamu sözleşmeleri teklifine bakıldığında mevcut taban üzerinden yüzde 16,5 zam verileceği kesin olmadığını belirten Karakaş, kök maaş üzerinden zam yapılırsa maaşı 12.500 TL altında olanlara 0 zam söz konusu olacağını hatırlattı.

Karakaş, "Toplu sözleşme görüşmelerinden iyi haber alamadık. Bu rakamlar, memura da iyi yansımaz. Hükümet, personel maliyetlerine sınırlama getirmeye çalışıyor, enflasyonu kısıtlamak için. Sadece enflasyon oranı esas alınıyor. Milli gelirden pay verilmemesi isteniyor." dedi.

TORBA KANUNDA HANGİ MADDELER VAR?

Meclis'e sunulan yeni Torba Kanun'un kapsamından bahseden Karakaş, "Özellikle vergi düzenlemeleri söz konusu. Kayıt dışılık söz konusu torba kanunda. Taşrada çalışan denetim elemanlarına fazla mesai düzenlemeleri var. Bunun dışında emekli, memur ve çalışana yönelik madde yok. İlerleyen dönemde gelebilir.

BDDK İstanbul’a taşınınca BDDK personeline iyileştirme yapılacaktı. Her kamu kurum ve kuruluşu farklı giyim yardımı veriyor, bunu Sayıştay kararına bağlayacak. Cumhurbaşkanımız seçim sonrasında tüm kamuya iyileştirme ve kira yardımı için söz vermişti. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili adım atılmış olabilir. " dedi.

YAŞLI VE BAKIMA MUHTAÇ NÜFUSLA İLGİLİ BİR MADDE YER ALIYOR MU?

Sosyal güvenlik sistemine bakınca, ailevi yükler sigortamız olduğunu belirten Karakaş, bunun şimdiye kadar hayata geçirilmediğini; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu yılı “Aile Yılı” ilan ettiğini ve bunun kapsamının geniş olduğunu vurguladı. Ailenin kurulmasından çocuk yardımına kadar birçok konuyu kapsayan bu aile yardımları şu an yetersiz ve dağınık olduğunu ifade etti.

Yaşlı nüfusun balkım ihtiyacı olduğuna da değinen Karakaş, "Şu an insanlar emeklilik maaşıyla bakımevine gidemiyor. Fiyatlar aylık 70 bin TL’nin üzerinde. 14.469 TL en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız var.. Türkiye yaşlı ülke kategorisine girdi ama yaşlı bakım hizmeti yok." diyerek bu konuya dikkat çekti.

