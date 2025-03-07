Torba yasada büyük müjdeler var! Emekliye, memura ve çalışana erken emeklilik ve yüksek maaş kapıda

Görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı heyecanla bekleniyor. 86 maddeden oluşan tasarının daha önce onaylanan 55 maddesine ek olarak yeni reformların hayata geçmesi bekleniyor. Milyonların gözü torba yasada yer alan düzenlemelere çevrildi. Emekliyi, memur ve çalışanları yakından ilgilendiren yasa tasarısı içinde taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik imkanı ve Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi gibi kritik gelişmeler yer alıyor.
TBMM’de görüşülen 86 maddelik torba yasa, çalışma hayatında büyük değişiklikler getirecek. Daha önce onaylanan 55 maddeye ek olarak, ikinci bölümde taşeron işçilere kadro, 3600 ek gösterge, esnafa erken emeklilik ve ev kadınlarına prim desteği gibi milyonları ilgilendiren düzenlemeler var. Gözler düzenlemelerin hayata geçeceği tarihe çevrildi. Bu düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı emekliyi, memuru ve çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.
Torba yasanın ikinci bölümünde 100 bin taşeron işçinin kadroya alınması bekleniyor. TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek. Bu düzenlemeyle:
Bağ-Kur prim gün şartı 9000’den 7200’e indiriliyor.
Ev kadınlarının sosyal güvencesini sağlamak için devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin 3’te 1’ini ödeyecek.
Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının düşürülmesi planlanıyor.
Torba yasadaki bu maddelerin Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte birçok kişi daha erken emeklilik ve daha yüksek maaş imkanına kavuşacak.