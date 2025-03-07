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 | Kübra Çelepi

Torba yasada büyük müjdeler var! Emekliye, memura ve çalışana erken emeklilik ve yüksek maaş kapıda

Görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı heyecanla bekleniyor. 86 maddeden oluşan tasarının daha önce onaylanan 55 maddesine ek olarak yeni reformların hayata geçmesi bekleniyor. Milyonların gözü torba yasada yer alan düzenlemelere çevrildi. Emekliyi, memur ve çalışanları yakından ilgilendiren yasa tasarısı içinde taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik imkanı ve Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi gibi kritik gelişmeler yer alıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 14:26

TBMM’de görüşülen 86 maddelik torba yasa, çalışma hayatında büyük değişiklikler getirecek. Daha önce onaylanan 55 maddeye ek olarak, ikinci bölümde taşeron işçilere kadro, 3600 ek gösterge, esnafa erken emeklilik ve ev kadınlarına prim desteği gibi milyonları ilgilendiren düzenlemeler var. Gözler düzenlemelerin hayata geçeceği tarihe çevrildi. Bu düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı emekliyi, memuru ve çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO GELİYOR!

Torba yasanın ikinci bölümünde 100 bin taşeron işçinin kadroya alınması bekleniyor. TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek. Bu düzenlemeyle:

  • 500 binin üzerinde memurun maaşı ve emekli ikramiyesi artacak.
  • Emekli olan memurların emekli aylıkları yükselecek.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK BAĞKUR 7200

Bağ-Kur prim gün şartı 9000’den 7200’e indiriliyor.

  • 1 milyon küçük esnaf 1800 gün kazançlı çıkacak.
  • 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan EYT’li esnaf, 7200 günü tamamladığında emekli olabilecek.
  • Bu düzenlemeyle küçük esnaf da SSK’lılar gibi daha erken emeklilik hakkına kavuşacak.

EV KADINLARINA BÜYÜK DESTEK

Ev kadınlarının sosyal güvencesini sağlamak için devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin 3’te 1’ini ödeyecek.

  • Aylık 6.400 TL olan sigorta priminin 2.133 TL’si devlet tarafından karşılanacak.
  • Ev kadınları 4.267 TL ödeyerek emeklilik hakkı kazanacak.

ANNELER İÇİN YIPRANMA PAYI

Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının düşürülmesi planlanıyor.

  • Ağır işlerde uygulanan yıpranma payı modeli, annelere de getirilecek.
  • Çocuk sayısına göre prim desteği ve erken emeklilik imkanı sağlanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

  • Emeklilerin refahını artırmak için tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.
  • Otomatik katılım sistemi, işveren desteğiyle ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek.
  • İlave sağlık güvencesi de sağlanarak emeklilerin geliri artırılacak.

Torba yasadaki bu maddelerin Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte birçok kişi daha erken emeklilik ve daha yüksek maaş imkanına kavuşacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni SGK yasasında neler var?
12 nci maddesi ile özel sektör işverenlerinin SGK'ya Ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan beş puanlık sigorta prim indiriminin dört puan olarak uygulanması, 21 inci maddesi ile imalat sektöründe ise beş puanlık indirimin 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmesi.
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#Ekonomi
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